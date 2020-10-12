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На какую шальную императрицу вы похожи по гороскопу

Вечерняя Москва3 часа назад
Фото: depositphotos

Астрологи выяснили, на кого из женщин-правителей похожи представительницы каждого знака зодиака.

Овен

Овнам близка эпоха Генриха VI в Англии. Представительниц этого знака можно соотнести с женой короля Маргаритой Анжуйской. Она была хорошим стратегом, сильной личностью и основным советником супруга в вопросах политики.

Телец

Тельцы отличаются упорством и настойчивостью. Подобные качества были свойственны австрийской императрице Марии Терезии. Она положила начало образованию в своей стране, открыла университеты и школы рисования.

Близнецы

Близнецам важен внутренний и внешний покой. Вся их сущность направлена на поиск умиротворения. В этом представительницы этого знака похожи на королеву Великобритании Викторию, которая всю жизнь была предана своему мужу принцу Альберту.

Рак

Эмоциональных и ранимых Раков можно сравнить с императрицей Жозефиной. Она являлась первой женой Наполеона I. Жозефина дважды была замужем, но самый бурный роман у нее случился с французским императором, любовные письма которого, даже после развода, она оставляла без ответа.

Лев

Добросердечные и решительные Львы ассоциируются с Елизавета Боуз-Лайон. Она была мамой королевы Великобритании Елизаветы II. Женщина легко располагала к себе людей, являлась душой компании. В народе ее часто называли «улыбающейся герцогиней».

Дева

Умные Девы могут с легкостью решать сложные задачи. В этом плане они похожи с королевой Англии Елизаветой I. В ходе правления эта сильная женщина смогла отстоять свои права на престол и улучшить многие сферы жизни страны.

Весы

Миролюбивые Весы схожи с Анной Клевской. Она была четвертой супругой английского короля Генриха VIII. Прагматичность помогла ей после развода. Анна Клевская избежала казни, оставшуюся жизнь была в милости короля, который даже называл ее «сестрой».

Скорпион

Скорпионы являются разносторонними личностями. Порой они весьма скрытные. В этом плане представительницы этого знака похожи на королеву Франции Марию-Антуанетту.

Стрелец

Королева Швеции Кристина (1626 — 1689— Прим. «ВМ») была активным, творческим человеком, как и все Стрельцы. Она запомнилась как любопытная и живая правительница. В 28 лет женщина отреклась от престола, переехала в Рим и основала Академию литературы и философии.

Козерог

Дисциплинированные Козероги схожи императрицей Елизаветой Австрийской. Она была меланхоличной, нежной и слегка застенчивой.

Водолей

Водолеи являются независимыми по своей натуре. Это роднит их с английской королевой Анной. Ее правление ознаменовало для страны колоссальный прогресс и объедение Англии с Шотландией. Анна была идеалисткой и во многом опережала свое время.

Рыбы

Рыбы похожи на королеву Англии Марию I. В народе ее прозвали «Мария Кровавая». Королева отличалась пылкостью характера, которая присуща всем Рыбам.

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