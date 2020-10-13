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5 стойких оловянных солдатиков среди знаков зодиака

Говорит Уфа2 часа назад
Фото: depositphotos

О представителях этих знаков зодиака обычно в жизни говорят — стойкий от природы.

Это не значит, что другие люди априори не могут быть сильными. Но именно этим пяти знакам зодиака звезды дополнительно придают силы.

Овен

Люди слова. Всегда исполняют то, что было обещано. Их стихия Огонь, что позволяет им быть очень стойкими. Но часто это качество перерастает в неуступчивость и приводит к конфликтам с близкими людьми. Овны амбициозные и сильные личности, которые не бросают слов на ветер и всегда достойно преодолевают трудности.

Рак

Самый сильный представитель водной стихии. Это добрые, человечные и очень терпеливые люди, которые никогда не опускают руки. Раки умеют ждать и за счет этого часто выигрывают. Они не торопят события, проявляют стойкость и выносливость во всем. А близкие люди и друзья делают их еще сильнее.

Стрелец

Амбициозные и энергичные личности. Их внутренней силе могут только позавидовать другие знаки Зодиака. Для них не существует препятствий. Благодаря своему невероятному интеллекту и пониманию психологии других людей, они уверенно движутся к своей цели. Это прирожденные лидеры. Стрельцы всегда чему-то учатся и постигают новые вершины.

Козерог

Их внутренняя сила заключается в спокойствии и уравновешенности. Неурядицы на работе, конфликты с близкими, стресс не способны заставить их нервничать. У них крепкая нервная система. Не зря Козероги относятся к стихии Земля. Представители этого знака Зодиака всегда сначала думают, а потом говорят или действуют.

Водолей

Решительные и неунывающие. Они никогда не опускают руки, а последовательно идут к своей цели, даже если что-то не получается. Их сила в высокой приспосабливаемости к любым обстоятельствам. С детства Водолеи очень самостоятельны, что в будущем им позволяет уверенно проявлять свою настойчивость в любых делах.

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