Как определить, в каком месте дома живет ваш домовой

Древние славяне считали, что в каждом жилище обитает дух-хранитель, оберегающий его обитателей или попросту – «домовой».

Его задача – следить за порядком, блюсти чистоту и защищать дом от разной нечисти. Считалось, что внешне это старичок, покрытый шерстью, с длинной седой бородой.

Домовой питается аурами людей, в чьем доме он обитает. Если среди жильцов царит гармония, он помогает и оберегает, если в доме постоянные ссоры, то домовой начинает «хулиганить» и пакостить.

Домовой – это «сущность», которая крайне редко позволяет увидеть себя в реальном мире. Существуют редкие свидетельства присутствия домового на фотографиях, где он проявляется виде темного пятна. Даже если с помощью специального обряда попытаться вызвать домового на разговор, он будет прятаться за спиной человека и не выйдет наружу. Только очень сильным медиумам удается выйти на контакт с домовым.

Несмотря на то, что выйти на контакт с домовым практически невозможно, людям всегда было интересно, где же все-таки обитают эти таинственные сущности. Считалось, что чаще всего они «селятся» за печкой, в темных и обязательно теплых углах избы, реже на чердаке или под лестницей. В современной квартире домовые предпочитают укромные уголки на кухне или в шкафах с одеждой. Чем больше поколений людей проживало в доме или квартире, с тем большей вероятностью в жилище присутствует домовой.

Чтобы определить, живет ли он в вашем доме, нужно просто быть внимательным. Например, по ночам, бывают слышны шаги человека или большой собаки, когда домовой обходит по ночам свои владения. Треск, шорохи и другие непонятные звуки – тоже признаки присутствия домового. Понять, что рядом с вами живет домовой, можно, понаблюдав за питомцами или маленькими детьми, которые способны ощущать или видеть эту сущность.

Если ваш домашний любимец смотрит в пустоту и не реагирует на ваш зов или урчит без видимых причин, значит, он контактирует с домовым. Маленькие дети могут улыбаться или смеяться, глядя в пространство, лет до 4-5 они способны видеть «хозяина» дома.

Чтобы подружиться с домовым, периодически оставляйте на кухне на столе конфеты без фантика или блюдечко молока. Домовой будет знать, что хозяева о нем заботятся и станет еще лучше охранять жилище.

Верить или не верить в домовых – выбор ваш, но лучше с ним не ссориться.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог