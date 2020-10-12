Зоопсихолог рассказала, как наладить контакт с собакой

Собаки — единственные животные, для которых взгляд в глаза играет ту же роль, что и для людей.

Если у других животных это зачастую признак противостояния, то собаки взгляд в глаза воспринимают как доверие и открытость, рассказала зоопсихолог Марианна Гладких.

Общаясь с ними, имеет смысл смотреть им в глаза. Тогда животное чувствует расположение, отметила она.

Чтобы заслужить доверие животного, важно быть последовательным в действиях. Тогда поступки человека будут понятны питомцу, ведь собаки считывают человека по его жестам.

Человек должен быть читаем и понятен в своих поступках. Он должен совершать одни и те же действия в одной и той же ситуации. Если что-то можно, то можно всегда. Если чего-то нельзя, то нельзя всегда, — пояснила Гладких в интервью.

Для собаки язык жестов важнее, чем голосовая коммуникация, добавила она. Поэтому даже звать питомца на кормление имеет смысл определённым образом.

Особенно эти советы важны в случаях, когда человек берёт собаку из приюта. Потенциальный владелец должен быть предельно спокойным, не резким, дружелюбным. Однако при этом ему важно продумывать действия: можно говорить приятным голосом, а поза может выражать угрозу. Собака будет доверять, когда человек станет для неё предсказуем, подчеркнула Гладких.