4 знака зодиака, которые могут почувствовать беду

Вне зависимости от нашего отношения к эзотерике, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда заранее чувствовал, как что-то пошло не так.

Астрологи, в свою очередь, выделили 4 знака зодиака, обладающие выраженной способностью предчувствовать беду.

Рыбы – один из самых интуитивных знаков. Они с раннего детства обладают мистическими способностями предсказывать грядущие события. Если спросить у Рыб, каким образом они получают информацию, скорее всего, те ответят, что «просто знают» и это помогает лично им избегать беды. Часть представителей знака не придает значения этому «знанию» и предупреждает о грядущей беде только самых близких. Если же Рыбы с возрастом осознают, что так они могут помогать людям, то начинают внимательнее относится к посланным знакам. Основной сложностью в предсказаниях у Рыб является невозможность делать их на заказ: послания свыше возникают непредсказуемо.

Скорпион – второй знак по силе интуиции. Его представитель не очень любит людей, но легко считывает их намерения, что позволяет избегать опасных ситуаций. Скорпион может почувствовать неладное, задолго до его проявления в реальной жизни, своей и близких. В отличие от Рыб, Скорпион может развить в себе способности к предсказаниям и делать их, если настроится на нужную волну. Скорпион обладает наивысшей чувствительностью к серьезным проблемам, касающимся бизнес-сферы и глобальных катаклизмов.

Водолей живет в своем мире и способность предсказывать воспринимает как должное. Представителю знака часто доступны различные каналы информации «свыше», поэтому Водолей и сам точно не знает, как на нее реагировать. Ему кажется, что каждый способен предвидеть неприятности, поэтому, даже «увидев» надвигающуюся беду, он может об этом не предупредить. Если же Водолей всерьез займется эзотерическими практиками, то может стать сильным ясновидящим.

Близнецы находятся в постоянном потоке информации и тоже не придают ей должного значения. Их способ получения «предупреждений» о различных бедах и неприятностях – это образы, которые Близнецы не всегда могут правильно истолковать. Часть из них видит вещие сны с конкретными людьми и событиями, но не любит об этом рассказывать. Близнецы редко развивают свой талант и игнорируют информацию «свыше» о грядущих бедах.

Используйте способности, данные звездами, чтобы избежать неприятностей и бед.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог