Тайна приумножит деньги — финансовый гороскоп на 14 октября

Не стоит рассказывать о своих делах и сделках кому-либо.

Овен ‌‌

У Овнов успех всего этого дня во многом зависит от вашего умения находить взаимопонимание с деловыми партнерами и друзьями. Если вы организуете встречу с основным партнером для обсуждения насущных вопросов в неформальной обстановке, то это сделает ваше сотрудничество более прочным. Можно вести переговоры и успешно их завершить подписанием договора.

Телец

У Тельцов замечательный день для наведения порядка в текущих делах. У вас складываются теплые отношения с коллегами. Также вы можете рассчитывать на взаимопонимание с начальством. Благодаря добросовестному отношению к работе и трудолюбию, ваш авторитет заметно вырастет. Рекомендована публичная деятельность.

Близнецы

Для многих Близнецов этот день может открыть счастливый шанс на удачу. Особенно это относится к любителям финансовых авантюр и спекуляций. Если вы играете на фондовой бирже, то можете заключить удачные сделки по купле-продаже акций или закроете позиции дня с прибылью. Уделяйте внимание укреплению своей деловой репутации и имиджа.

Рак ‌‌

Для Раков наиболее успешным направлением станет работа, связанная с капиталовложениями, ремонтом, строительством, благоустройством рабочего места. Можно готовить документы для ипотечного кредита и заниматься вопросами оформления наследства. Удачное время для страхования движимого и недвижимого имущества.

Лев ‌‌

Для Львов, занятых торгово-закупочной деятельностью, это один из лучших дней. Вы сможете сделать успешные деловые поездки, вступить в полезные контакты, принять участие во встречах, собраниях, консультациях. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. Также это очень удачное время переговоров и подписания партнерских договоров.

Дева ‌‌

У многих Дев хорошее время для плодотворной работы. Деньги сами идут вам в руки. Вы почувствуете, что все ваши дела приходят в гармонию. Во многом это будет связано с вашим умением находить взаимопонимание с коллегами и понимать свою материальную выгоду в любой ситуации. Бизнесменам рекомендуется позаботиться о своих подчиненных, улучшив их условия труда.

Весы ‌‌

Прекрасный день для Весов творческих профессий и тех, кто привык решать свои вопросы самостоятельно. Любые ваши инициативы могут быть подержаны и получат успешное развитие. Особенно хорошо это время отразится на творческих работниках, связанных со сценическим искусством. Бизнесменам сопутствует удача в их смелых начинаниях.

Скорпион

Скорпионам удастся добиться поставленных целей только при создании комфортных условий для работы. Чтобы вас ничего не отвлекало от углубленной деятельности, требуется тихая и спокойная остановка, максимально изолированная от повседневной суеты. Это прекрасное время для научных исследований и удаленного труда программистов.

Стрелец

У многих Стрельцов сегодня может проснуться дух коллективизма и желания заниматься совместными делами в группе единомышленников. Возросшая коммуникабельность и доброжелательность способствует обзаведению полезными деловыми связями. Хорошо заниматься планированием и проектированием. Удачное время для коротких поездок, транспорта, связи, торговли и консультаций.

Козерог

У Козерогов сегодня могут открыться перспективы для карьерного роста. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Вы можете получить ответственное поручение или задание от начальства. Это тот день, когда ваш доходы напрямую зависят от деловых связей.

Водолей

Водолеям, имеющим свой бизнес, звезды советуют сосредоточить внимание на расширении своих бизнес-проектах. Это касается как расширения географии, поиска новых поставщиков продукции так и ассортимента товаров и услуг. Создаются благоприятные условия для экономической экспансии, выхода на новые рынки, в том числе заграничные.

Рыбы ‌‌

Удача сопутствует тем Рыбам, которые готовы ради успеха в бизнесе пойти на риск. Сегодня этот риск будет вполне оправдан и принесет вам приличные доходы при условии, если вы будете сохранять в тайне свои намерения. Вам могут повысить зарплату, но при этом предложить часть зарплаты выплачивать в конверте. Успешно решаются вопросы, связанные с погашением долгов.