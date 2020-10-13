Ищем подсказки в прошлом — гороскоп на 14 октября

26-27 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Деве обещают минуту затишья, помогают организованности и аккуратности, напоминают о здоровье, режиме, дисциплине, служебном долге.

Избегая лишней суеты, важно с умом использовать паузу и заняться чем-то полезным. Например, оценкой итогов, сведением знаний в общую непротиворечивую картину. Меркурий, остановившийся для ретроградного движения, советует бросить взгляд назад и постараться не упустить то ценное, что накоплено за последние годы. Хорошо намечать в этот день план тотальной инвентаризации, утилизации, инспекции вещей, документов, помещений, запасов или архивов.

Овен ‌‌

Чтобы не ввязываться в неприятности и провести день спокойно, Овнам сегодня достаточно проявить дисциплинированность, смирить свой буйный темперамент и строго следовать комплексу предписанных правил. Многим Овнам продиктует линию поведения их офисное расписание, врачебный режим или профессиональный долг. Полезно привести в порядок рабочее место, служебное делопроизводство, медицинские документы.

Телец

Тельцов ждет удачный, ровный и предсказуемый день. Можно надеяться на порядок в быту и насущных финансовых вопросах, на взаимопонимание с родителями, старшими людьми и авторитетными фигурами, на послушание детей, на лояльность учеников, клиентов и партнеров. Гармония (или целительная ясность) воцарится в личной жизни. Самое время вернуться к завершению прерванных или отложенных совместных планов.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит беречь спокойствие близких и заботиться о гармоничной «погоде в доме». Также, важно проявлять заботу о своем здоровье и о самочувствии домочадцев, включая питомцев. Чтобы мелкие труды в этом направлении не пропали даром, звезды советуют начать с уточнения и укрепления границ своего жизненного пространства: жилья, семейных владений, офисной или производственной территории.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам пользоваться моментом затишья и укреплять свои бастионы всюду, где это возможно (и законно). Сама ситуация услужливо подскажет вам детали, о которых вы забыли. Если вы болеете и много разъезжаете, самое время позаботиться о необходимом запасе продуктов, медикаментов или мелочей в дорогу. Если вас огорчает атмосфера в доме, стоит подумать о дополнительном пристанище.

Лев ‌‌

Сегодня Львам стоит заняться материальной частью жизни: гардеробом, бюджетом, запасами необходимого, финансовой и медицинской документацией, текущими платежами. Системный придирчивый подход затруднит быструю инспекцию, но в эти сутки вы можете дать ей удачный старт: приступить к наведению порядка в хозяйстве, к сортировке вещей и материалов, к разбору своих личных, семейных или служебных архивов.

Дева ‌‌

Девам звезды готовят приятное утро и стабильный день. Не стоит планировать на эти сутки начало нового дела и напряженную деятельность с элементом риска. Наоборот, самое время проявить чуть больше эгоизма и расчета, чем обычно. Вплоть до ночи вы можете смело ставить на первое место комплекс своих личных привычек, вкусов, принципов и потребностей, судьбу дорогих вам проектов и нужды близких людей.

Весы ‌‌

Сегодня Весам лучше быть вдали от суеты: на закрытой специализированной территории, в домашнем или ином добровольном «заточении». День хорош для восстановления сил и профилактики болезней, помогает ладить с подопечными и персоналом, мириться с долгом, держать паузу. Утро полезно начать с минуты комфорта: общения с приятным вам человеком, мягкой косметической процедуры, приема вкусного лекарства.

Скорпион

Скорпионам будет полезно провести этот день среди старинных единомышленников, восстановить прежние связи с друзьями, клиентами или коллегами. Сегодня вам легко оказаться в кругу проверенных симпатичных людей, заведомо лояльных к вашей биографии и планам на будущее. Если круг окажется узким, не стоит унывать: скорее всего, это знак вашей разборчивости, а не дурного характера и невостребованности.

Стрелец

Сегодня столпы успеха для Стрельцов - дисциплина, аккуратность, профессионализм и чувство долга. Даже самым непоследовательным и небрежным Стрельцам придется проявить эти качества, если они держатся за карьеру, за найденный источник дохода или услуг. Дополнительным аргументом будет та симпатия, которую вы чувствуете к нужным людям - но нет гарантии, что она останется прочной и взаимной в будущем.

Козерог

Козерогам стоит посвятить этот день упрочению своих ключевых позиций. Полезно систематизировать все, что защитит ваши права на будущее: укрепит авторитет, позволит учиться, лечиться или путешествовать. Хорошо заняться реанимацией связей (включая контакты с иностранцами и знакомства с влиятельными лицами), подтверждением образования, обновлением знаний, пакетом документов международного образца.

Водолей

Самым нужным качеством для Водолеев вплоть до ночи останется бдительность, к которой желательно добавить аккуратность. Звезды советуют до последней минуты придерживаться правил, во всем быть скромнее и воздержаннее. Рекомендуется отложить в эти сутки любые новые инициативы, а также отказаться от радикальных перемен там, где уже достигнут наглядный плановый результат - например, стойкая ремиссия.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам подумать о закреплении сложившихся гармоничных союзов с долгой плодотворной историей. Идейное единство, взаимную симпатию, порядочность в деле, верность в любви и прочие хорошие вещи полезно подтвердить на уровне бюрократическом и канцелярском, скрепив печатью и подписью. Рыбам, не искушенным в таких делах, пригодится пример их дотошных бывалых друзей или партнеров.