Какая старость ждет Рыб

Рыбы (20.02 – 20.03)- относятся к стихии Воды, управляются Нептуном.

По характеру это самый мечтательный знак, который сохраняет свою безмятежность практически в любой ситуации. Со стороны может казаться, что Рыбы живут в своем, только им доступном, мире, куда нет входа окружающим. Однако, это не совсем так: если кому-то требуется помощь или участие – Рыбы будут в первых рядах. Их эмпатичность и способность сопереживать часто воспринимается окружающими как слабость. Многие пытаются воспользоваться их добротой и отзывчивостью, но это возможно исключительно в молодости. С возрастом Рыбы, как и представители других знаков, начинают меняться, но к старости их характер кардинально отличается от того, что было в юности.

Первую половину жизни Рыбы живут легко и для себя, стараясь по максимуму избегать ответственности. Они долго не покидают родительский дом, даже закончив обучение, или стараются найти партнера, который бы принял на себя заботу о них. Мечтательность и нежелание напрягаться часто мешает Рыбам построить карьеру. Они могут быть успешны в творческих профессиях при условии, что кто-то будет их продвигать. Рыбы всю свою жизнь стараются тщательно следить за собой и не перегружать себя излишней деятельностью.

Несмотря на то, что Рыбы глубоко погружены в свой внутренний мир, они очень боятся постареть. Их пугают не столько изменения во внешности, сколько проблемы со здоровьем и приближающаяся немощь. К середине жизни Рыбы вдруг осознают, что может случиться так, что о них некому станет заботиться. Эта мысль наполняет их ужасом и заставляет кардинально изменить жизнь и привычки. Часть из них погружается в работу, чтобы успеть накопить на старость, часть начинает жестко экономить. Рыбы так боятся потерять стабильность, что иногда доводят экономию до абсурда. Но в большинстве своем им удается создать хороший запас и безбедно существовать на пенсии, при этом помогая детям. Учитывая, что всю жизнь они уделяли внимание своему здоровью, к старости Рыбы выглядят весьма моложаво и подтянуто, гораздо моложе своих истинных лет. А с выходом на пенсию, особенно, если в семье царит гармония, Рыбы расслабляются, возвращаясь к своей детской мечтательности и снова плывут по течению жизни. Они прекрасные бабушки-дедушки, которые очень добры к внукам, а те с удовольствием проводят с ними время.

Если Рыбы – ваш знак, готовьтесь к старости планомерно и не впадайте в крайности.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог