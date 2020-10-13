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4 знака зодиака ждет неожиданное потрясение в октябре

Вечерняя Москва2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Таролог и парапсихолог Саона рассказала, представителей каких знаков зодиака в октябре ждет неожиданное потрясение.

Телец

В октябре события примут намного более динамичный поворот и потребуют от вас полной отдачи в карьере. Саботировать свои рабочие обязанности или трудиться спустя рукава сейчас не получится. Все это может плохо сказаться на вашей деловой репутации. В семейной жизни вас ждут уют и гармония. Наслаждайтесь этим моментом. Очень удачный период для того, чтобы вывести свои отношения на какой-то новый уровень или хотя бы укрепить доверие между вами.

Рак

События в личной жизни могут быть самыми непредсказуемыми. Возобновление старых отношений, неожиданные встречи — будьте готовы к подобным моментам. Главное, в моменты растерянности не забывайте обращаться к прошлому. Проанализировав свои ошибки, вы сможете принять правильное решение. Здоровье будет напрямую зависеть от вашего внутреннего настроя. Чем более вы будете мотивированы и оптимистичны, тем больше у вас будет энергии и умственных способностей для воплощения своих планов в жизнь.

Скорпион

Скорпионы могут стать жертвами чьих-то интриг. Будьте внимательны во всем, что происходит рядом с вами. Человек, которого вы считали другом, может оказаться непорядочным. Проблемы, возникшие в этот период, придется решать еще долго. Октябрь — самый сложный месяц для Скорпионов. Пусть вас успокаивает то, что подобных проблем больше не предвидится до конца года.

Козерог

В этом месяце вам нужно решиться на серьезный разговор. Слова обдумывайте тщательно. Будьте уверены в своей правоте. Принесет ли этот разговор нужный вам результат, зависит только от вас и вашего умения правильно донести свою точку зрения до собеседника.

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