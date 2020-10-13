Мнение астролога: «Самые сложные времена ещё впереди»

Нас ждёт сложное новолуние и период ретроградных Марса и Меркурия.

С самого начала недели мощные потоки энергий обрушатся на жителей нашей маленькой планеты. Тау-квадрат, сложившийся при участии Солнца, ретро Марса и трёх высших планет в Козероге, усугублённый оппозицией между дневным светилом и красной планетой проявит всё деструктивное в людях. Не устаю повторять: пока мы с вами не начнём работать над своими недостатками, учиться искать компромиссы, владеть собой в самых критических ситуациях, проблемы никуда не денутся. Более того, со временем они усложнятся и могут стать серьёзной помехой на жизненном пути. Уверен, за последние несколько недель вы почувствовали, что не всегда получается держать эмоции под контролем. А ведь самые сложные времена ещё впереди.

Мало нам, друзья, сложнейших энергий от квадратов и оппозиций, так на этой неделе, точнее, четырнадцатого октября в ретроградное движение разворачивается Меркурий. За уходящий год это уже третий по счёту разворот вестника богов. Надеюсь, вы успели приспособить свой график под ретро энергии.

Противостояние планет в точке новолуния в Весах, шестнадцатого и частично семнадцатого октября будет особенно жёстким. Искренне надеюсь, что все противоборствующие стороны смогут договориться, иначе горячих точек на нашей прекрасной планете прибавится. В плане здоровья прошу обратить внимание на мочевыделительную систему. Пусть тепло затянувшегося бабьего лета не обманет вас, дорогие девушки. И как говорили наши бабушки «в осенние денёчки не застудите почки». Одевайтесь теплее.

Как всегда, вовремя небеса даруют человечеству возможность воспарить над мелкими проблемами и подумать о смыслах – нравственных и духовных. На этой неделе абсолютно все планеты окажутся под напряжением, за исключением Венеры и Нептуна, гармонии и вдохновения. Именно эти душевные качества и станут спасательным кругом для человечества. Пока музеи, театры и концертные залы не закрылись на карантин, успейте запастись благотворными эмоциями от истинных произведений искусства. Это и будет нашим общим «энергетическим адаптером» на предстоящий период.

Мои друзья Овны, вас вновь ждут сложные времена, которые, как известно, требуют взвешенных и ответственных решений. Ретроградный Марс продолжает жатву, находясь в противостоянии с Солнцем, Юпитером, Сатурном и Плутоном и в начале недели с Луной. И если вы не подбросите в горнило бога войны дровишек, рискуете подгореть сами. Но рекомендовать вам серьёзную телесную нагрузку по понятным причинам не могу. Придётся искусно сочетать интеллектуальный труд с физическим, максимально задействовав все шесть чувств, которыми наделило нас мироздание.

Вы лидеры по своей природе, первооткрыватели и первопроходцы. Один из самых одарённых людей мира – Леонардо да Винчи был Овном, который до конца жизни считал, что сделал слишком мало, тем самым «оскорбив Бога и человечество». Не пытайтесь объять необъятное на этой тяжёлой неделе. Обрабатывайте символический камень своей души, как говорят масоны, тщательно и без спешки. Осознанно, как добавляю я.

Уверенные в себе, трезвомыслящие и полные благородства Тельцы – такими вы будете оставаться всю эту напряжённую для представителей остальных знаков Зодиака неделю. Впрочем, добавлю в короткий список счастливчиков Рыб. Ваши управители в данный отрезок времени будут столпами мира и стабильности. Более того, на таком позитивном аспекте Венеры есть все основания думать о потенциальной прибыли, почему нет? Важно только помнить о том, что развитие во всех сферах жизни останавливать не стоит, а наоборот, следует наращивать темп.

Гармоничный тригон Венеры и Урана, который уже давно гостит в вашем знаке, ещё на прошлой неделе позволил вам заглянуть дальше и увидеть больше. Продолжайте использовать креативные подходы к решению повседневных задач, тем более, что финансовая сторона жизни позволяет вам расслабиться и не думать о хлебе насущном. Явите миру ваш внутренний потенциал, но не забывайте о самодисциплине.

Секстиль притормаживающего Меркурия и Венеры, начиная со вторника, поможет вам заручиться поддержкой верных партнёров, которым вы всегда симпатизировали.

Поскольку ваш управитель продолжает конфликтовать с божеством неба – планетой Уран, мои предостережения по поводу аккуратного обращения с электричеством всё ещё актуальны. В личном плане этот сложный аспект провоцирует эгоцентричные энергии, что тоже опасно. Обидно, если под влиянием эмоций вы произнесёте слова, о которых потом придётся пожалеть. Так что применяйте все свои медитативные навыки и знания.

С переходом Луны в напряжённое по отношению к вашему знаку положение, начиная со вторника и до первой половины дня четверга, прежде чем высказаться, мысленно извлеките квадратный корень из шестидесяти четырёх или просто досчитайте до восьми вслух. Если вы включите Меркурий, то сразу догадаетесь, почему именно до восьми.

Девиз недели, друзья мои, звучит следующим образом: любые ваши мизансцены должны быть заранее продуманы и отрепетированы!

В самом начале недели, мои любезные Раки, Луна, совершая транзит по вашему знаку, строит негармоничный аспект к Сатурну, Юпитеру и Плутону в Козероге, Марсу в Овне и Солнцу в Весах. Присоединяйтесь к Овнам в творческих поисках или создавайте собственный челлендж. Ваш собрат по Зодиаку Том Круз на пару с ещё одним Раком Илоном Маском, между прочим, замахнулись ни много ни мало на космический боевик. Съёмки будут вестись на МКС. Вот это я понимаю – размах! Только прошу учесть, что положение ночного светила с четверга и до субботы может спровоцировать проблемы пищеварительной системы. В космосе перегрузок хватает, так что устройте себе пару предполётных разгрузочных дней.

В точке новолуния вечером шестнадцатого октября в обязательном порядке сохраняйте позитивный настрой и не обращайте внимание на плохие сны. Выпейте на ночь стакан тёплого молока с мёдом, этот рецепт из детства должен помочь выспаться. Вам очень важно пройти эти лунные сутки на высокой волне и тогда вы выйдете победителем!

И ретроградный Марс из Овна, и напряжённое Солнце из Весов всё также благосклонны к вам, Ваши величества. Продолжайте радовать окружающих своим невероятным обаянием, творить великие дела и при этом не упускать ни единого шанса для того, чтобы подняться вверх по социальной лестнице. Вы конечно и так на вершине мира, но ведь всегда есть шанс взлететь ещё выше.

Однако вынужден вас предупредить о непростых энергиях Меркурия, который к тому же разворачивается. Подвергайте сомнению важную информацию, не ленитесь проверять факты и уточнять детали у профессионалов. Особенно в понедельник, по традиции тяжёлый день. Не бойтесь подключать интуицию, в этот сложный период она будет служить вам верой и правдой.

В субботу рекомендую вам уединиться в своём загородном имении, а если его пока нет, то в кабинете или спальне, чтобы избежать споров или разногласий с близкими. Копите силы для прыжка вперёд и вверх на новый уровень. Вам могут понадобиться все силы!

Прекрасные Девы, самые рассудительные и здравомыслящие из всех представителей зодиакального круга, настоятельно советую вам на предстоящей неделе включить на полную мощность ваши лучшие качества. В бушующем хаосе энергий от вашего внимательного взгляда не укроются возможности, которые словно большая рыба прячутся на глубине. С учётом Венеры, которая находится в вашем знаке, улов может быть поистине впечатляющим.

Двенадцатого октября ваш управитель Меркурий выстраивает гармоничный секстиль с планетой любви и красоты, что лишь добавит удачи. А также поможет наладить отношения с теми, кто, как вам казалось, не понимает вас. Впрочем, не только вас, но и других ваших знакомых и коллег. Не стесняйтесь брать на себя функции переговорщика-посредника, который, оказавшись в центре противостояния, берёт на себя смелость погасить конфликт. Выгоду получат все участники, а вы в первую очередь. Юпитер, Сатурн и Плутон продолжают снабжать вас энергиями, способными, без преувеличения, уладить проблемы любого уровня.

Сложно находиться в эпицентре событий, больше напоминающих одно из самых тяжёлых путешествий героя троянской битвы Одиссея. Вместе со своими верными товарищами отважный и хитроумный царь Итаки с минимальными потерями прошёл по узкому проливу между чудовищами Сциллой и Харибдой. Так и вы, запаситесь терпением, продумайте сразу несколько вариантов решения проблем, которые, словно снежный ком, валятся с разных сторон. Действуйте спокойно и без суеты, как хирург во время операции.

В воскресенье сходите в кино, выберите хороший фильм, который даст пищу для размышлений. Рекомендую драму «Падение», которую снял достойный представитель Весов Вигго Мортенсен. Актёр, сыгравший Арагорна из «Властелина колец», проявил себя как талантливый режиссёр и смело поднял сложнейшую тему взаимоотношения поколений. Ваш управитель Венера поможет вам качественно сублимировать острые энергии тау-квадрата и наполнить жизнь новыми красками.

Транзит Меркурия по вашему знаку продолжается, напряжение между вестником богов и Ураном тоже продолжается и мои рекомендации относительно осторожного обращения с бытовой техникой и мобильниками по-прежнему в силе. Приобретение электроприборов следует отложить как минимум до выхода Меркурия из вашего знака, то есть до конца октября.

Ещё один опасный побочный эффект оппозиции планет – высокий риск быть обманутым. Новости, появляющиеся даже в достоверных источниках, могут быть опровергнуты, такое случается. А уж верить на слово кому бы то ни было точно не следует. Чтобы побороть внутренний дискомфорт, рекомендую проверенное средство – включите один из старых любимых фильмов гениального Скорпиона Эльдара Рязанова. Как много он знал о самых глубоких и тайных уголках души человеческой…

Оба ваших управителя Плутон и Марс, несмотря на общее напряжение, представителей вашего знака поддерживают. Поэтому продолжайте идти вперёд, принимайте вызовы, открывайтесь новому и верьте в лучшее!

Синергетический эффект от сложных аспектов между планетами на этой неделе достигает пика, во многом благодаря энергиям самого тяжёлого в уходящем году новолуния. Шестнадцатого октября соединение Солнца и Луны создаст оппозицию к Марсу и замкнёт тау-квадрат, в котором участвует и ваш управитель Юпитер. Энергии этой серьёзной конфигурации будут ощущаться за несколько дней до и после новолуния, поэтому на этой неделе вам следует свести деловую и физическую активность к минимуму. Общая эмоциональная нестабильность лишь усугубит недопонимание.

Любые важные совещания и переговоры нужных вам результатов не принесут, а предложения, которые поступят в этот период, вряд ли будут иметь достаточные перспективы. Пока Венера движется по знаку Дева, финансовых ресурсов попросту может не хватить, а вы не из тех, кто строит замки на песке. Лучше лишний раз проанализировать информацию, особенно если в её подготовке участвовали третьи лица и дополнительно просчитать риски.

Из всех знаков кардинального креста, к которым относятся Овны, Раки, Весы и Козероги, именно вы окажетесь в зоне самого серьёзного напряжения. Тау-квадрат к Сатурну, Юпитеру и Плутону в вашем знаке построит соединение Солнца и Луны, которое, в свою очередь, оказывается в оппозиции к ретро Марсу. Забудьте о любых рисках, старайтесь избегать массовых скоплений людей и не только потому, что количество заболевших растёт. Техногенные катастрофы, аварии, пожары и прочие несчастные случаи, как свидетельствует статистика, на подобных аспектах происходят с пугающей частотой. Чтобы убедиться в этом, достаточно включить ленту новостей, которая вновь напоминает сводки с фронта.

Если по работе или бизнесу вам необходимо провести встречу или совещание, назначьте его на среду четырнадцатого октября. На благоприятном аспекте Венеры и Луны шансы на успешный итог существенно вырастут.

Положение Солнца говорит нам о том, что здоровье требует дополнительного внимания и бережного отношения. Старайтесь не переохлаждаться, пополните рацион витаминами и микроэлементами, ешьте больше овощей и фруктов.

Венера лично берётся нейтрализовать негативные энергии противостояния Меркурия и вашего управителя. В самом начале недели планета любви и красоты выстроит гармоничный трин к Урану. А уже во вторник, не менее приятный секстиль к вестнику богов. Это позволит вам, любезные Водолеи, взглянуть на окружающий мир под новым углом и увидеть больше возможностей. Особенно повезёт представителям творческих профессий, на которых снизойдёт вдохновение. Неважно – музыкант вы, художник или поэт, все девять муз будут помогать вам творить. Позволю себе напомнить, что самая юная из них носит имя Урания и считается покровительницей наук и в первую очередь астрономии. Один из выдающихся мировых умов Михайло Ломоносов был уверен, что Урания отдаёт предпочтение именно России.

В середине недели энергии негармоничного аспекта Луны потребуют большей внимательности к рациону питания. Избегайте жирной и острой пищи, откажитесь от фастфуда.

Как я уже говорил выше, негармоничные аспекты будут формировать все светила и планеты за исключением управителя Рыб Нептуна и Венеры, которая в вашем знаке экзальтирует. Особенно удачным станет воскресенье одиннадцатого октября, когда и Луна из Рака, и Меркурий из Скорпиона будут транслировать благотворные энергии, питающие идеи, которые вы давно вынашивали. Бросаться на их реализацию пока не стоит. Дождитесь, пока Солнце и Венера выйдут из напряжения, но вот зафиксировать их, снабдив комментариями, следует обязательно.

Будьте готовы к тому, что с разворотом вестника богов могут вернуться какие-то старые нерешённые вопросы. Но с учётом того, что Меркурий находится в дружественной водной среде, проблемы вряд ли будут серьёзными.

Неделя будет неподходящей для шумных вечеринок с танцами и караоке. Проведите лучше время с семьёй, включив красивое кино о любви, которое наполнит ваше большое доброе сердце радостью и романтикой.