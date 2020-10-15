Какая черта вашего знака зодиака самая эффектная

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал яркие черты каждого знака зодиака.

У Овна целое многообразие отличительных черт. Природа наградила их различного рода комбинациями, которые позволяют достичь успеха в делах. Однако главными отличительными чертами Овнов являются собранность и чувство юмора.

Тельцов ценят за их бережное отношение к людям, преданность и открытость. Кроме того, представители этого знака являются очень дружелюбными.

Ум — вот что отличает представителей этого знака зодиака. Благодаря своему мышлению они практически всегда достигают поставленных целей.

Для Раков характерно добродушие. Они являются компанейскими натурами. Они умеют расположить к себе людей, одарить их теплом и остаться для них навсегда особенными.

Львы являются сильными лидерами. Они рождены для того, чтобы вести за собой, организовывать и быть в центре событий.

Для Дев характерно такое редкое качество, как «семейственность». Они чаще других ставят на первое место семью.

Весы умеют молчать и сдерживать свои эмоции. Во многом за счет этих качеств они являются надежными друзьями и коллегами. С представителями этого знака можно делиться самым сокровенным.

Скорпионы всегда пойдут за «свое» до конца. По своей натуре они не являются предателями. Представители этого знака тверды духом.

Экстрасенс Мехди Вафа выделил целостность натуры Стрельцов. Они являются немного закрытыми для всех, но при этом максимально откровенны с близкими по духу. Одна из сильных черт Стрельцов — сила воли.

Козероги умеют веселиться. Они с легкостью могут проводить время, согревая всех вокруг.

Водолеи считаются разборчивыми. Они любят выяснять, анализировать и изучать что-то новое. Благодаря этому качеству кругозор Водолеев очень часто удивляет.

Рыбы являются очень многогранными. Они умеют и выделиться, и промолчать. Рыбы грамотно умеют держать нейтралитет и до конца остаются самими собой.