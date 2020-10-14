Гороскоп на неделю 12-18 октября 2020 года для каждого знака

Гороскоп на неделю 12-18 октября 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы

Овен ‌‌

Овны в первой половине недели могут начать диету или любые лечебно-оздоровительные мероприятия. Хорошо посещать фитнес, давать старт упражнениям по закаливанию. Ваше самочувствие улучшится, если вы наведете порядок в делах и очистите шкафы и полки от ненужного хлама. Этим вы разгрузите энергетику своего жизненного пространства для новых сил. Но сейчас не лучшее время для знакомств с влиятельными людьми. Если вы заинтересованы в таком человеке и считаете, что только он способен помочь вам, то отложите контакт на более благоприятный период. В противном случае вы можете получить эффект, обратный тому, который ожидали. Во второй половине недели может сложиться достаточно проблемное время для поддержания отношений. Излишне рассудочное и требовательное поведение может «засушить» брак, не оставив в нем места таким чувствам, как любовь, теплота, забота и внимательность.

Телец

У Тельцов в первой половине недели прекрасное время для любовных отношений. Партнер по браку будет брать на себя ответственность за какие-то важные дела. Кроме того, ваши интимная жизнь может стать более разнообразной и приятной. Влюбленные будут получать приглашения на праздничные мероприятия, и «выходить в свет» вместе с любимым человеком. Хорошее время для объявления о помолвке. Вместе с тем, не исключено, что из-за проблем с деньгами у вас может сорваться важная поездка. Вторая половина недели может быть связана с травмами и проблемами со здоровьем. Поэтому основное внимание следует уделить здоровому образу жизни и правильному питанию. Особенно это относится к людям, предрасположенным к хроническим заболеваниям легких.

Близнецы

В первой половине недели у Близнецов удачное время для генеральной уборки в квартире или для мелкого косметического ремонта. Все подобные дела будут проходить на удивление быстро и слаженно. Также хорошо заниматься благоустройством земельного участка. Если вы давно хотели купить котенка или щенка, то сейчас самое хорошее время для этого. Семейная жизнь будет радовать вас, и вы с удовольствием станете заниматься хозяйственно-бытовыми вопросами. Вместе тем звезды советуют проявлять особую осторожность при обращении с техникой, машинами и электричеством — возрастает вероятность травматизма. Это не лучшее время для проведения плановых хирургических операций. Вторая половина недели может быть связана с проблемами в личной жизни. Если вы находитесь в романтических отношениях, то сейчас вряд ли получите удовлетворение от такого рода общения. Возможно, вы пока не готовы к выражению теплых чувств и нежности, без которых немыслима истинная сердечная близость и любовь. Старайтесь быть внимательнее и тактичнее.

Рак ‌‌

Раки на этой неделе смогут расширить свои деловые контакты. На вас выйдут интересные люди с предложениями о сотрудничестве. Также может произойти романтическое знакомство во время короткой поездки, любовные свидания радуют новыми приятными впечатлениями, сюрпризами. Те, кто уже состоит в супружеских отношениях, могут столкнуться с жесткой и бескомпромиссной позицией партнера. Не пытайтесь убедить в своей правоте, поскольку вам все равно не уступят. Лучше отложить принципиальный разговор на более удобный момент. Успешно проходит учеба. Во второй половине недели вы можете почувствовать, что совершенно утратили интерес к семейной жизни, домашним делам и заботам, общению с домочадцами, близкими родственниками. Сейчас вас увлекает более веселая и праздничная жизнь, где можно чувствовать себя совершенно свободно и расслабленно.

Лев ‌‌

В первой половине недели у Львов удачное время для покупки товаров и бытовой техники для дома. Следите за системой скидок и бонусов в магазинах – вы можете купить качественные товары по акции. Хорошо вкладывать деньги в недвижимость и благоустройство жилищно-бытовых условий. Также это удачное время для планирования семейного бюджета. Вырастут ваши доходы. Вместе с тем старайтесь не забывать о своем здоровье. Сейчас ослабевает ваш иммунитет, и вы можете стать легкой добычей всевозможных инфекций и простуд. Старайтесь сохранять температурный режим, не переохлаждаться. Во второй половине недели общение с людьми может стать обременительным и обрести негативный характер. Это относится к знакомым, приятелям, друзьями, соседям и дальним родственникам, с которыми традиционно поддерживаются отношения. Они потеряют для вас какой-либо интерес, и вы сможете со спокойной совестью удалить из своих контактов изрядное количество людей. Останутся только те, кто действительно вам нужен. Основное внимание и главный акцент смещается на семью, дом, отношения с родителями и домочадцами.

Дева ‌‌

Активная жизненная позиция и коммуникабельность Дев поможет решить наиболее важных и злободневных вопросов. Можете смело подключать свои деловые и человеческие связи, когда этого потребуют обстоятельства. Вам обязательно помогут не только советом, но и конкретными делами. Улучшаются отношения с друзьями, знакомыми, соседями и родственниками. Можно заниматься самостоятельным обучением, расширяя свой кругозор. Старайтесь вовлечь окружающих людей в сферу ваших интересов и тогда многие дела станут успешнее решаться. Вместе с тем именно в эти дни могут ухудшиться отношения с любимым человеком. Вам может показаться, что к вам относятся излишне требовательно и холодно, и нет того тепла и нежности, которые были прежде. Не торопитесь делать поспешные выводы, возможно, вскоре ваши сомнения отпадут сами собой. Во второй половине недели проблемы касаются вашего бюджета. Возможно, вы понесете какие-то убытки или не сможете в полной мере удовлетворить свои материальные потребности и придется экономить.

Весы ‌‌

На этой неделе Весам рекомендуется больше времени уделять личностному развитию. В частности, хорошо изучать литературу по психологии, практиковать йогу, цигун, аутогенные тренировки, медитации. Вы можете преуспеть в проработке психологических комплексов, всевозможных фобий, а также раскрыть свой внутренний потенциал. Так или иначе, это хорошее время, чтобы привести себя в состояние внутренней гармонии и равновесия. Обстоятельства могут благоприятствовать вам в урегулировании финансовых вопросов. Несмотря на благоприятный фон, проблем на этой неделе все же не избежать. Например, могут осложниться отношения в семье. Особенно это касается тех, кто живет в одной квартире с родственниками. Также на этих днях могут возникнуть непредвиденные хлопоты по дому. Не исключены какие-то срочные ремонтные работы. В супружеских отношениях недостает взаимопонимания.

Скорпион

Скорпионы в первой половине недели смогут намного быстрее и удачнее справиться с делами. В этом вам помогут друзья и единомышленники. Наиболее преуспевают те, кто занимает активную жизненную позицию и ставит перед собой смелые цели. Сейчас звезды советуют «прыгать выше головы», потому что вы сами не подозреваете, на какие достижения способны. Всегда советуйтесь с друзьями по сложным и сомнительным вопросам. Вместе с тем это не лучшее время для знакомств. Отношения с окружающими могут стать излишне прохладными и требовательными. Возможно, вы сами устали от общения с кем-то и желаете уйти от раздражающих вас контактов. Несмотря на негативную окраску этих дней, вы можете извлечь определенную пользу. Например, покончить с тяжелыми отношениями. Берегите здоровье – особенно это касается сохранения уровня энергетики организма.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине недели появится влиятельный покровитель. Возможно, им станет ваш непосредственный начальник. Это удачное время для реализации своих намерений методами тайной дипломатии. Вы станете намного эффективнее, если будете проводить кулуарные встречи с влиятельными людьми, от которых зависит решение ваших вопросов. Улучшаются отношения с родителями. Вместе тем это достаточно проблемное время для урегулирования финансовых вопросов. Нехватка денег на те или иные нужды может стать причиной для роста напряжения в отношениях. Во второй половине недели рекомендуется вести спокойный образ жизни. Нежелательно соглашаться на предложения друзей и знакомых весело провести время в клубах. Подобные встречи могут наскучить вам. Сейчас вам необходимо отдохнуть в спокойной и уединенной обстановке, осмыслить события последнего времени. Это также очень хорошее время для духовных практик, цигуна, молитвы, чтения мантр и медитации, т.е. всего того, что помогает обрести внутреннюю гармонию и душевное равновесие.

Козерог

У Козерогов в первой половине недели может расшириться круг общения в интернете. Дружеское знакомство с представителями противоположного пола впоследствии может привести вас к романтическим отношениям. Это удачное время для учебы и путешествий. Вместе с тем вы можете почувствовать, что стали быстрее уставать, что вам труднее собраться с силами для выполнения каких-то дел. Поэтому не исключено, что в это дни ваши планы будут идти гораздо медленнее, чем это обычно бывает. Если в вашей квартире есть домашние животные, то они могут начать странно себя вести. Поэтому прогуливайте собаку на поводке, иначе она может сбежать, потеряться. Вторая половина недели потребует больше усилий для достижения поставленных целей. Могут возникнуть осложнения в семье и на работе.

Водолей

В первой половине недели Водолеи будут способны на решительные действия ради достижения целей. Такой стиль поведения сулит успех в делах, требующих оперативного реагирования. Могут произойти положительные подвижки в карьере. Поощряйте в себе здоровые амбиции – это поможет вам преуспеть во всем. Если вы хотите реальных перемен, то будьте готовы к изменению своего образа жизни. Вместе с тем звезды советуют больше времени проводить в активном общении. А вот замыкаться в себе нежелательно. Это может привести к депрессивным настроениям и проблемам со здоровьем. Вторая половина недели может быть связана с ухудшением отношений со знакомыми, родственниками, соседями. Чем больше вокруг вас будет вращаться приятелей, тем выше вероятность возникновения конфликта. В это время лучше дистанцироваться от всех и спокойно осмыслить, с кем вам действительно хочется общаться, а кто зря отнимает ваше личное время.

Рыбы ‌‌

Рыбам в первой половине недели рекомендуется сконцентрироваться на партнерских отношениях. Речь может идти не только о личных, но и о деловых связях. Сейчас вы сможете закончить общение с теми людьми, которые стали для вас обременительными. Также это хорошее время для урегулирования юридических споров. Может состояться мировое соглашение. Вместе с тем в зону конфликтности могут попасть отношения с друзьями и подругами. Возможно, вам придется делать выбор, с кем проводить время – с членами семьи или с друзьями. Для юных Рыб это может выразиться в запрете родителей встречаться с некоторыми знакомыми. Во второй половине недели звезды советуют удерживать себя от принятия поспешных решений. Дело в том, что у вас может сложиться мнение, что обстоятельства стремительно меняются, и необходимо как-то быстро среагировать на них. Особенно стоит быть осторожным с финансами.