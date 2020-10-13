Богатство и любовь одновременно смогут обрести целых четыре знака зодиака в октябре 2020 года

В жизни часто приходится выбирать, что важнее, любовь или деньги. В этом октябре астрологи вычислили 4 знака зодиака, которые сразу получат и то, и другое.

Овна в октябре ждет новое предложение по работе или выгодный бизнес-контракт, которые быстро принесут хорошее вознаграждение при условии, что он готов будет поработать сверхурочно. Изначально Овну покажется, что справиться достаточно сложно, но взяться за дело стоит. В процессе работы выяснится, что все сложности с лихвой будут компенсированы финансово. К тому же, несмотря на рабочий цейтнот, у Овна завяжется головокружительный служебный роман с коллегой по проекту или с представителем партнерской стороны, что заметно улучшит его настроение.

Телец в октябре сделает упор на личной жизни, а финансы придут сами собой. Месяц удачен для поиска второй половинки, но для того, чтобы найти своего человека, придется много времени посвятить общению и встречам. Изначально может казаться, что подходящей пары не находится, но к концу месяца Телец поймет, что флирт переходит в нечто гораздо большее. Что касается материальной стороны вопроса, то одна из встреч с целью знакомства, неожиданно принесет хороший доход или станет ступенью в карьере.

Весы интенсивно трудились все предыдущие месяцы и только в октябре получат достойное вознаграждение. Это может быть как бонус за работу, проценты по договору, так и выигрыш в лотерею. Если получится, то Весам стоит вложить хотя бы часть финансов в собственное обучение или развитие бизнеса – эти вложения принесут дополнительные дивиденды уже в начале нового года. Что касается личной жизни, то у семейных Весов снова вспыхнет угасшая страсть, а одинокие наконец-то найдут партнера, с которым возникнут взаимные чувства.

Скорпион в этом октябре имеет все шансы на неожиданный роман с человеком, которого давно знает. Долгое время эти отношения были партнерскими или дружескими, но в какой-то момент вспыхнет искра, и история станет романтической. Что касается финансов, то Скорпион сделает удачные вложения, подпишет важный контракт или перейдет на новую должность с хорошим повышением. Это событие резко улучшит его материальное положение к ноябрю.

Если вашего знака нет в списке – не расстраивайтесь! Удачными днями для всех в октябре станут 14 и 22 числа – так решили звезды.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог