Почему нельзя просить Господа о выигрыше в лотерею

Некоторые люди обращаются к Богу с конкретными просьбами: одни желают излечиться от какого-либо недуга, другие – обрести вторую половинку, а третьи – выиграть в лотерею.

Если первые две просьбы не являются редкостью и не вызывают вопросов, то последнюю можно приравнять к молитве о богатстве да еще и посредством азартной игры. Но угодны ли Господу подобные человеческие желания?

Об азартных играх

Само слово «лотерея» произошло от итальянского «lotto», что можно перевести как жребий. Толковый словарь Ушакова определяет лотерею как розыгрыш предметов или денежных сумм по билетам. В данном розыгрыше не важны навыки или умения игроков, все решает случай. Закрепленного законодательством определения понятия «азартные игры» не существует. Однако юрист Ю.В. Багно, указывает на то, что любая азартная игра основана на имущественном интересе, заключенном между одним или несколькими участниками и организатором.

Как бы то ни было, православие не одобряет ни увлечения азартными играми, ни лотереями в частности. Большинство священников на вопросы прихожан о том, являются ли грехом азартные игры, отвечают утвердительно. Так протодиакон Сергей Шалберов считает, что Богу угодны лишь те средства, которые были получены честным трудом, а никак не волею случая. «В поте лица твоего будешь есть хлеб» — так Господь велел поступать Адаму (Быт.3, 19). А в статье об азартных играх Теодора Даналаке упомянута еще одна цитата: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3, 10).

Молитва о выигрыше

Между тем верующие время от времени задаются вопросом о том, можно ли просить у Господа такого чуда как выигрыш в лотерею. Однако служители церкви призывают прихожан не только воздержаться от подобных молитв, но и вообще от участия в каких-либо розыгрышах. Так, священник Максим Каскун (сайт «Елицы») рассказал читателю, задавшему подобный вопрос, о Паисии Святогорце, к которому обратился юноша за благословением для принятия участия в розыгрыше. «Лотерея — это дело не духовное, — сказал Паисий, — и поэтому делать это не нужно. Если Господь, действительно, управит в жизни, то все сложится».

Священник Филипп Парфенов на сайте «Православие и мир» напомнил читателям издания слова из Писания: «Не искушай Господа Бога твоего» (Второзак. 6, 16; Мф. 4, 7). Отец Филипп посоветовал всем поразмыслить над тем, что будет после того, как их желания исполнятся, они выиграют крупную сумму денег, а потом эти деньги закончатся. Парфенов порекомендовал в первую очередь получать образование, которое может впоследствии обеспечить безбедное существование, то есть для начала измениться самим. И тогда, возможно, измениться и сама ситуация.

Труд или легкие деньги

Упоминавшийся выше протодиакон Сергий Шалберов считает, что то, каким образом «мы должны получать средства к существованию, заповедовал нам Сам Господь: «Хлеб наш, нужный для существования, дай нам на сей день». Наш хлеб тот, который приобретается нашими трудами, а не выигрышем в казино, лотерею или на бирже». По словам протодиакона, увлечение же лотерей может легко довести и до греха – сребролюбия.

На сайте «Твоя библия» служитель церкви Виктор Белоусов, размышляя о лотереях и других легких способах заработка, привел в качестве примера одну из притч Иисуса Христа из Евангелия от Матфея. В данном тексте повествуется о том, что раб, в отличие от своих товарищей, не воспользовался своими умениями для того, чтобы увеличить данную ему хозяином сумму, а просто закопал талант в землю. Господин же, узнав об этом, обозвал раба лентяем: «…всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Матф.25:13-31).