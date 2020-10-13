Кому ждать перемен в 2021 году. Часть 2

Начало статьи можно почитать здесь.

В год Быка не простое время определенно ожидает тех, в чьих гороскопах одновременно представлены знаки Козы и Собаки.

Это, в частности, июльские Собаки и октябрьские Козы.

Аспект наказания земли может проявиться как проблемами со здоровьем, так и выраженным ощущением несвободы, торможением и пробуксовыванием дел, а также разного рода неприятностями, вызванными стихией земли.

Таким людям следует весь год следить за состоянием пищеварительной и иммунной систем; не допускать излишнего перегрева организма; не злоупотреблять соляриями и солнечными ваннами; проявлять осторожность в сейсмоопасных районах, в горах, под землей, на строительстве, при взаимодействии с обитателями земли – грызунами и насекомыми; и не допускать противоправных действий.

В качестве профилактики таким людям также полезно весь год носить с собой амулет в виде Крысы.

Люди, в гороскопах которых одновременно представлены знаки Петуха и Змеи, а это, в частности, майские Петухи и сентябрьские Змеи, будут ощущать на себе аспект сочетания металла.

Сочетание – это всегда некая гармония. Какие-то процессы в жизни этих людей пойдут легко и гладко, как поездка по хорошо асфальтированной дороге.

Но результат и выигрышность этих процессов будут зависеть от того, насколько полезна лично им энергия металла. Определенно можно сказать только одно: сочетание металла позволит максимально сконцентрироваться и собрать все имеющиеся ресурсы для получения желаемого результата; в этом процессе могут быть задействованы ваши друзья, вообще внешний социальный круг, коллеги по работе или родители; и ситуацию на вашей службе или ситуацию в доме ваших родителей это заденет с высокой долей вероятности.

Ну и наконец, люди, в гороскопах которых представлен знак Крысы (а это в том числе и люди, рожденные в декабре, после 4-8 числа), также ощутят на себе аспект сочетания с энергией Быка. Их ждет некая драматургия, связанная с взаимодействием энергии земли года с энергией воды их года или месяца рождения. Что также отразится на взаимодействиях с друзьями, старшими родственниками или коллегами по работе.

Если вы знаете свой личный расклад Ба Цзы, и вышеперечисленные знаки есть в дневном или часовом столпах вашего гороскопа, вам также предстоит пережить событийный год. Но перемены, которые вас ожидают, будут уже более личного порядка и отразятся лично на вас, на взаимоотношениях с вашими близкими партнерами или с детьми. Они могут коснуться места вашего проживания. Или дела, которым вы занимаетесь.

Узнать свой личный расклад достаточно просто. Воспользуйтесь любым калькулятором Ба Цзы в Интернете.

С пожеланием только хороших событий, Султанбекова Шели,

эксперт китайской метафизики (Ба Цзы, Фэн-шуй, Ци Мень Дун Цзя)