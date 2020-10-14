Пятерка самых безнадежных лентяев по знаку зодиака

Как вы считаете, кто из знаков зодиака самый ленивый?

Если вы теряетесь в догадках, и твердо уверены, что ленивее вашего мужа нет, мы предлагаем вам прямо сейчас либо убедиться в обратном, либо подтвердить свое мнение. Вы, вероятно, смотрели «Битву экстрасенсов»?

Так вот в одном из сезонов победителем был Мехди Эбрагими Вафа. Харизматичный участник, в действительности чем-то зацепил. Именно Мехди выделил среди всего зодиакального созвездия пятерку истинных лентяев.

Пятое место

Весы заняли пятое место. Их, конечно, нельзя назвать вообще безнадежными лентяями. У них как-то все взвешенно и, как всегда, сбалансированно. Если надо работать – идут, скрипя зубами, и работают. Но, если выдались выходные или отпуск, вернуться потом к рабочему процессу им будет достаточно тяжело. Будут раскачиваться долго, тупить на поворотах, сажать мелкие ошибки. А потом войдут в процесс, и будут корпеть, не переставая. Так что про Весы можно сказать, они стараются радоваться, как и своему труду, так и отдыху. Ну, в принципе, совсем неплохо!

Четвертое место

На четвертом месте Козерог. И тут, я представляю ваши недоумевающие взгляды! Как так, самый известный трудоголик и ответственный работник, а его в лентяи записали! Просто Козерог может очень легко меняться в зависимости от своего настроения. Если настроение плохое, то и работа будет идти с трудом, если хорошее, то он будет в передовиках. Если вам нужно предложить Козерогу какое-то важное дело, то дождитесь, пока он будет в хорошем расположении духа, а потом уже действуйте. Быть полноценным лентяем Козерогу мешает его главная черта – ответственность. Если бы ни она, видели бы вы их козерожью сущность исключительно лежащей на диване.

Третье место

Не обошлось и без Водолеев в этом рейтинге. Их лень заключается в том, что они все свои важные дела привыкли откладывать на потом. И, когда уже нужно срочно сдать отчет, заплатить по кредиту или доделать ремонт в квартире, они начинают действовать. И ленью как-то это даже назвать сложно, это больше стиль жизни у них такой своеобразный. Просто представителям этого знака зодиака нужно много времени для разгона, а потом уже они могут показать блестящие результаты!

Второе место

Серебряный призер нашего рейтинга – Рак. Не все знают, но представители этого знака зодиака порой просто не могут заставить себя что-то сделать, потому что нет мотивации. И им абсолютно все равно, важное предстоит сделать дело или нет. Если они не видят смысла в своих действиях, вы их точно не заставите ничего делать.

Первое место

И золото достается Рыбам. Чтобы бороться со своей ленью и начинать что-то делать, им нужна долгая раскачка, мотивация, подходящий момент, проявление инициативы со стороны окружающих и поддержка близких. А в противном случае они не станут особо торопиться выполнять то, что им нужно. Если есть стимул и вознаграждение, то они еще подумают, а так, им просто лень!