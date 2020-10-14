Близится кризис — гороскоп на 15 октября

27-28 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах акцентирует тему партнерства и равновесия интересов.

В отношениях близок кризис, но рано говорить о жирной точке, полном слиянии или окончательном разрыве. Всем сторонам еще будет дано слово, впереди еще один виток диалога или вражды. Удерживая баланс и идя на компромисс в старых союзах, не стоит заключать новых соглашений и сделок. Вдвойне чреваты дипломатические миссии, посреднические и обменные операции, передача ролей и функций партнерам и дублерам-новичкам. Небезопасно нарушать договор, границу, клятву, бросать вызов закону и системе, предавать общие идеи и принципы.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам придется исходить в выборе тактики из чужих вкусов и настроений. Овны, поставившие на соперничество или войну, рискнут перехватить инициативу у противника, но удача им не гарантирована. Главной целью Овнов, заинтересованных в мире и гармонии, станет поддержка баланса интересов, их вновь ждет тест на умение сотрудничать или подстраиваться. Самая сложная задача - держать нейтралитет.

Телец

Сегодня Тельцам пригодится умение ладить с людьми и сотрудничать с ними, делить функции и обязанности. Многое решит поведение и вкус конкретного лица: партнера, помощника, клиента, представителя обслуживающего персонала. День даст повод для нервозности и суеты, обострит все уязвимости и недомогания. Болезненны и потенциально вредны многие процедуры. Нежелателен визит к врачу, юристу, косметологу.

Близнецы

Сегодня начало любого дела внушает Близнецам надежду, но дальнейшее развитие событий способно их разочаровать. Из-за накопившихся технических погрешностей, ошибок в расчетах или взаимных личных претензий, самые хорошие ситуации пойдут по худшему сценарию. Многие Близнецы не смогут воспользоваться моментом по объективным роковым причинам (болезнь, занятость). В контроле и присмотре нуждаются дети.

Рак ‌‌

Сегодня Раков ждет непростая ситуация в семье, в браке или деловом партнерстве, в собственном жилье или на общей территории. К объективным противоречиям добавятся личные разногласия. Не всегда поможет семейная и профессиональная дипломатия. Не стоит «выносить сор из избы», но в сложных случаях давних счетов и попранной справедливости лучше обратиться за квалифицированной юридической поддержкой.

Лев ‌‌

В эти сутки Львов окружает не самая гармоничная обстановка, но и она порой будет мотивировать их на полезное действие. Фоном любого дела сегодня могут стать родственные, служебные, соседские или другие раздоры. По мере развития событий, к вспышке эмоций и войне за справедливость добавится хаос или технический сбой (поломка, задержка). Лучше избегать срочных командировок и далеких путешествий.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам воздержаться от сделки, смены счета, перевода денежных средств или прав партнерам и незнакомым контрагентам, подписания договора на финансовое обслуживание. Вдвойне чреваты обменные операции. Лучше отложить поиск инвестора, посредника, поручителя, покупателя, поставщика. Требуют срочного внимания совместные резервы и активы, товары в пути: возможно, они под угрозой.

Весы ‌‌

Сегодня Весам опасно и отсиживаться в тени, и переоценивать свои силы. Ситуация потребует вашей реакции либо личного присутствия, но также подчеркнет вашу ответственность и уязвимость. Делая свой ход, не стоит нарушать договор и чужие границы, предавать свои же принципы. Вместо разрыва или точки в споре, лучше поддержать баланс интересов. Отражая атаки, не всегда стоит переходить в наступление.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам участвовать в чужих проектах, оформлять договор, выбирать чью-либо сторону в правовом, профессиональном или моральном конфликте. Не лучший момент для обмена услугами, помощи другим людям, попытки разрулить инцидент. Не время для выбора партнера, помощника, питомца, сервиса, врача или юриста. Небезопасно любое укрытие. Стоит отслеживать маневры тайного врага.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит искать новых друзей и тесно общаться с давними единомышленниками. Не самыми ровными могут стать отношения в самом близком союзе (браке, стабильном бизнес-сотрудничестве или игровом тандеме). Разногласия вероятнее с внешней подачи - например, по организационным, профессиональным, политическим или национальным мотивам. Не время вступать в новую группу или возглавлять ее.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит без острой необходимости обращать на себя внимание начальства, партнеров или конкурентов. Лучше отложить собеседование, совещание, консультацию, вступление в должность. Если вам все же необходимо показаться на публике, разумнее предстать в образе дипломата и миротворца. Также, не помешает держать безопасную дистанцию и максимально сокращать свое участие в любой акции.

Водолей

Водолеям в этот день необходимо помнить о чувстве меры и тех неизбежных границах, в которых пока разрешено любое действие. Иллюзия вседозволенности может быть поддержана сегодня, но уже завтра вы столкнетесь с закономерным барьером (о котором, скорее всего, вам было отлично известно). Стоит учитывать, что не всесильны сейчас не только вы, но и более влиятельные люди, на которых вы рассчитываете.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды подсказывают, что их лимит удачи временно исчерпан. Если вчера вы не успели сделать что-то важное, сегодня лучше не пытаться срочно наверстать упущенное, а взять паузу на несколько дней. Не стоит вступать в новые союзы или пытаться реанимировать старые отношения. Не время прояснять правовые, деловые и моральные нюансы: вы можете получить ложный ориентир или болезненно принять правду.