Счастье любит тишину — любовный гороскоп на 15 октября

Не стоит посвящать других людей в тайны вашей любви — ничего хорошего из этого не выйдет.

Овен ‌‌

Многим Овнам довольно трудно будет смириться с какой-то вредной привычкой второй половинки. Однако проявление раздражения не улучшит ситуацию, вас может окончательно вывести из себя. Свободным Овнам сегодня стоит вести себя более открыто и просто.

Телец

Если в этот день вы пришли к выводу, что ваш союз с партнером изжил себя, постарайтесь смягчить расставание. В конце концов, между вами было и хорошее. Одиноким Тельцам в общении с потенциальным партнером стоит проявить инициативу и даже некоторую напористость.

Близнецы

Сегодня многие Близнецы испытают особенную радость. Вы ведь всегда знали, что у вас самая лучшая в мире вторая половинка? Что ж, есть повод убедиться в этом лишний раз. Позитивный настрой свободных Близнецов откроет им мир перспективных возможностей наладить личную жизнь.

Рак ‌‌

Некоторые Раки сегодня столкнутся с капризным поведением любимого человека. Остается только терпеливо объяснить второй половинке, что ваши слова и поведение следует трактовать адекватно. Для свободных Раков этот день благоприятен для активного взаимодействия с окружающими.

Лев ‌‌

Львов ждет насыщенный событиями день. Правда, не стоит пытаться увлечь своими интересами любимого человека. Скорее всего, у второй половинки на это время другие планы. Одинокие Львы, не бойтесь рискованных действий, звезды подсказывают, что сегодня они вам вполне позволительны.

Дева ‌‌

Общение с любимым человеком подарит многим Девам ощущение радости и тепла. Сегодня у вас будет возможность помочь ему преодолеть негативные обстоятельства. Для свободных Дев возможен неожиданный поворот событий. Вас это может сначала удивить, но после некоторых размышлений и немало обрадовать.

Весы ‌‌

Сегодня у многих Весов идеальный день для того, чтобы начать воплощать в жизнь свою давнюю мечту. Главное, чтобы рядом с вами был любимый человек. Одинокие Весы, вокруг вас соберется много представителей противоположного пола, мечтающих об одном вашем взгляде.

Скорпион

Настроение внутри вашей пары, скорее всего, не будет отличаться стабильностью. Это может привести к некоторому обострению отношений с объектом вашей симпатии. Свободных Скорпионов будет одолевать жажда новых впечатлений и тяга к романтическим приключениям.

Стрелец

Некоторые Стрельцы могут столкнуться с противоречивой ситуацией, из которой сразу не увидят выхода. Постарайтесь довериться внутреннему голосу и поступить как считаете нужным. Свободные Стрельцы могут покорить потенциального партнера одним взглядом.

Козерог

Может быть, сегодня у вас будет искушение обмануть любимого человека. Однако в этом случае вы рискуете столкнуться с совершенно непредсказуемыми последствиями. Общение одиноких Козерогов с потенциальными партнерами может избавить их от ненужных иллюзий.

Водолей

Если сегодня вам захочется поделиться с кем-то близким нюансами ваших отношений со второй половинкой, постарайтесь сдержаться. Пусть ваша личная жизнь останется тайной за семью печатями для всех без исключения. Свободные Водолеи могут получить доступ к информации об интересующем их человеке.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что ваш любимый человек всерьез задумается о перспективах вашего романтического союза. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы будущее ему показалось счастливым и привлекательным. Одиноким Рыбам сделают предложение, от которого им будет трудно отказаться.