Звезды против карьеры — финансовый гороскоп на 15 октября

Сегодня будет сложно впечатлить руководство, наладить диалог с партнерами или заработать деньги.

Овен ‌‌

Овны сегодня могут оказаться в ситуации, когда вашу активность могут ограничить внешние обстоятельства или коллеги по работе. В трудовом коллективе вы можете оказаться в изоляции, что также будет оказывать на вас психологическое давление. Звезды советуют вам беречь свою нервную систему и не отвлекаться на посторонние разговоры.

Телец

Для Тельцов этот день может быть связан с осложнениями при проведении финансовых спекуляций. Прежде всего, это касается игроков на валютной и фондовой бирже. Звезды советуют максимально ограничить проведение сделок, чтобы не понести финансовые убытки. Тем, кто работает по свободному графику, следует поторопиться и не откладывать работу на последний момент.

Близнецы

Близнецам, мечтающим продвинуться вверх по карьерной лестнице, звезды сегодня не сулят особого успеха. В течение дня вы можете ощущать нестабильность, которая может мешать вашему движению вперед и вверх. Держитесь подальше от начальства – его настроение будет часто меняться и эти перемены не сулят ничего хорошего. Возможны проверки фискальных властей и штрафные санкции.

Рак ‌‌

Среди Раков этот день может затронуть своим негативным влиянием тех, кто имеет отношение к торговле, транспорту, консультациям и работе с информацией. В зоне рискованного бизнеса находятся издательская деятельность, туризм, рынок услуг в рекламе и дальних перевозках. Работа с информацией и профессиональная учеба может быть затруднена.

Лев ‌‌

Львы, имеющие свой бизнес, сегодня могут столкнуться с острой нехваткой оборотных средств. Это может быть связано с тем, что задерживается поступление финансовых средств на ваши банковские счета от деловых партнеров. В условиях финансового дефицита возрастает потребность в дополнительных расходах. Воздержитесь от оформления договоров со страховыми фирмами.

Дева ‌‌

Основной проблемой Дев может стать усиление разногласий с деловым партнером. Могут быть нарушены ранее заключенные договоренности. Постарайтесь не обострять ситуацию и отложить принципиальный разговор на другой день. Если вы выполняете клиентские услуги, то возможен спор с кем-то из заказчиков относительно качества и сроков выполнения заказа.

Весы ‌‌

У Весов может сложиться эмоционально нестабильная атмосфера в трудовом коллективе. В середине дня может возникнуть конфликт по незначительному поводу. Звезды советуют не относиться излишне эмоционально к сложностям в повседневной работе и не отвлекаться на посторонние разговоры, не имеющие прямого отношения к работе.

Скорпион

Скорпионам творческих профессий сегодня лучше воздержаться от планирования. Дело в том, что для вас сейчас может быть характерно чувство несобранности, распыления сил и времени, что создает условия для пустой суеты. Игроки на фондовом и валютном рынке могут понести убытки. Неудачей могут закончиться попытки привлечь дополнительные инвестиции в ваш бизнес.

Стрелец

Неблагоприятный день для тех Стрельцов, у кого на повестке дня стоит вопрос об оформлении договора аренды или поиска жилья для работы в другом городе. Все это темы не находят сегодня удовлетворительного решения. Строителям следует быть осмотрительнее при проведении ремонтных работ – есть риск повредить коммуникации.

Козерог

Основной задачей Козерогов на сегодня является сохранение тех деловых связей, которые у вас были наработаны за предыдущий период. Дело в том, что в результате возросшей эмоциональности вы способны на необдуманные поступки. Спешка в делах и нетерпение могут спровоцировать конфликт. Не рекомендуется назначать и проводить деловые встречи.

Водолей

Водолеи в этот день могут почувствовать напряжение в расходной части бюджета. Потребность в расходах резко возрастает, а доходы если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками. Инвестиции могут оказаться неэффективными и не принесут желаемой отдачи. Наиболее успешным направление деятельности станет поиск новых поставщиков продукции и рынков сбыта.

Рыбы ‌‌

Рыбы почувствуют, что им становится труднее сдерживать себя от импульсивных и непоследовательных поступков. А это может неблагоприятно отразится на деловой активности. В первую очередь от этого могут пострадать ваши деловые партнерские отношения. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то вероятны трения с заказчиками.