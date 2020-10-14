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Знаки зодиака, которых безумно манит друг к другу

Рамблер10 часов назад

Ролик рассказывает о знаках зодиака, которых магнетически тянет друг к другу. Представители этих знаков буквально созданы друг для друга, поэтому их отношения будут прочны и долговечны. Астрологи говорят, что здесь имеет принципиальное значение стихия, под покровительством которой находится знак, и идеальные отношения возникают между теми, кто принадлежит к стихиям Огня и Воздуха или Земли и Воды.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что богатство и любовь одновременно смогут обрести целых четыре знака зодиака в октябре 2020 года.

Знаки зодиака

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