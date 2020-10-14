Что делать с вещами умерших людей

После смерти у человека остается довольно много вещей, которые он успел нажить за все время.

Что с ними делать, решают родственники. Одни не могут смириться с утратой близкого человека и оставляют вещи себе, другие, наоборот, хотят быстрее забыть. Есть некоторые правила, которых стоит придерживаться верующим людям.

Что нельзя делать

Категорически запрещается продавать вещи покойного, если речь не идет о недвижимости. Наживаться на личных вещах усопшего – вопрос не только религиозного, но и этического характера. Если родственник все же решит продать вещи умершего, то в скором времени его может настигнуть страшная болезнь. Есть еще одно правило – нельзя отдавать вещи в одни руки. Если вы соберетесь раздавать предметы, которые остались вам от умершего человека, нужно разделить их между несколькими людьми или семьями.

Нельзя передавать вещи младшим братьям и сестрам человека. Считается, что такое может навлечь беду на другого члена семьи.

Куда отдавать

Церковь говорит о том, что вещи усопшего можно раздать. Те, что в хорошем состоянии, можно предложить друзьям и знакомым. Кроме того, существуют разные благотворительные организации или пункты приема вещей для бедных. Какие-то предметы можно пожертвовать церкви.

Совсем старые и непригодные для носки вещи можно сжечь или оставить у мусорных баков. Возможно, они тоже кому-то пригодятся.

Часть денег тоже стоит отдать на благотворительность. Можно попросить людей, которым достались вещи покойного, помянуть его.

Когда можно отдавать вещи

Единого ответа на вопрос о том, когда можно отдавать вещи покойного, нет. Одни представители христианства говорят, что нужно это делать до того, как наступит 40 дней с момента смерти, другие говорят, что после.

В первом случае считается, что все люди, получившие вещь умершего человека, помолятся за него, помянут и поблагодарят. Доброе дело от имени усопшего пойдет на пользу его душе. люди верят, что, чем больше они отдадут нуждающимся, тем милостивее Бог будет к их родственнику.

Есть и другое поверье. Оно касается людей, которые умерли насильственной смертью. В таком случае вещи человека будут хранить негативную энергетику. Кроме того, на протяжении 40 дней душа усопшего находится рядом с близкими, и он может разгневаться на родственников.

Алевтина Кузнецова