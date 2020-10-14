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6 безумно верных мужчин по знаку зодиака

Kdpconsulting.ru3 часа назад
Фото: Kdpconsulting.ru

Астрологи выделяют некоторые знаки зодиака, под которыми рождаются самые верные мужчины.

Можно не сомневаться в их верности и преданности, они всегда будут на стороне своей женщины, не будут смотреть налево, и точно не преподнесут неприятный сюрприз в виде измены.

Шестое место

На шестое место астрологи поместили мужчин-Овнов. Несмотря на свою упертость и периодичную агрессивность, они способны хранить верность своей партнерше до конца дней. С виду Овны кажутся непробиваемыми, жесткими и грубыми, но они совершенно иначе ведут себя со своими вторыми половинками. Умеют любить, делать сюрпризы, романтичные, внимательные. Но есть маленький нюанс, который отбросил их от первого места. Когда в отношениях Овна долгое время царит недопонимание и холод, он решает, что это конец, и тогда может найти недостающую любовь и заботу в другом месте. Но, на измену не пойдет, а прежде поспешит открыто обо всем поговорить со своей партнершей. Так очень честно и благородно с его стороны!

Пятое место

На пятом месте оказались мужчины-Весы. И они во многом схожи с Овнами. По своему характеру они более мягкие, чем Овны, а вот, что касается измен, тоже не станут предавать свою партнершу. Это не в их правилах, интрижки на стороне. К чему обман, если можно во всем признаться, а потом уже уходить в другие новые отношения.

Четвертое место

Дошел рейтинг до мужчин-Тельцов. Они очень серьезно подходят к выбору партнерши. Часто могут ошибочно связать свою судьбу совершенно не с той женщиной. Но, путем проб и ошибок, все-таки отыскивают одну-единственную, которой остаются верными до конца своих дней. Для Тельца серьезные отношения и семья всегда в приоритете. Они стараются соответствовать высоким требованиям в отношениях к партнерше. Семейные, для своей возлюбленной готовы достать луну с небес, ну, или готовить вкусные блюда ежедневно!

Третье место

Еще один представитель земной стихии – мужчина-Дева. Но у него немного другие причины, почему он не изменяет своей партнерше. У мужчины-Девы очень высокие требования к людям и к самому себе, и, если он выбирает себе спутницу, он уважительно относится к своему выбору. А измена с его стороны означала бы, что он ошибся с этим своим выбором, и нагадил в душу самому себе. Вот так у Дев все запутанно! Они считают интрижки на стороне грязной и пустой тратой времени.

Второе место

Серебро получили мужчины-Рыбы. Очень романтичный и чувственный знак зодиака. В обычной жизни Рыбы не отличаются постоянством, а вот в отношениях со своей избранницей они совершенно иные. Сначала Рыбы долго и усердно подбирают себе спутницу жизни, а потом живут с ней долго и счастливо в доверии, взаимопонимании и преданности.

Первое место

Уже не первый рейтинг, в котором золотая медаль достается мужчинам-Козерогам. У них очень непростой характер, и они сами об этом прекрасно знают. Козерог уверен, если его вторая половинка принимает его таким, каков он есть, значит, ей можно поставить памятник при жизни, а изменять ей равносильно совершению страшного греха. Вообще представителей этого знака зодиака сложно «затащить в ЗАГС», и, если уж они на это пошли, то брак обещает быть долговечным!

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