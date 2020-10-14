Как за секунду приманить денежную удачу

Сегодня существует много способов, помогающих притянуть денежную удачу.

Кто-то обращается к фэншуй-практикам ,использует аффирмации и силу мысли. Кто-то носит в кошельке лавровый лист и неразменную монету, а кто-то неустанно обращается ко Вселенной и просит у нее помощи.

Сегодня мы хотим выделить три самых эффективных способа, с помощью которых вы запросто сможете приманить денежную удачу.

Коррекция жизненных установок

Этот способ относится к психологическим методикам, однако без проработки собственных установок вы никогда не сможете обрести финансовое благополучие. Негативные установки прочно закрепляются в подсознании и полностью блокируют ваши возможности. Пересмотрите отношение к деньгам и жизни в целом. Избавьтесь от негативных установок, и вы сможете начать путь к богатой жизни.

Главные аспекты, которые нужно будет проработать:

• Полный пересмотр отношения к деньгам. Любите их, проявляйте уважением к ним, никогда не думайте о них плохо, храните в идеальном порядке и в одном месте.

• Неустанно развивайтесь, познавайте новое, обретайте новые навыки.

• Если у вас занижена самооценка и имеются комплексы – подберите для себя оптимальную методику, чтобы это исправить.

• Проработайте чакры, чтобы повысить уровень собственной энергетики. Это можно сделать при помощи простых медитативных практик, которые сейчас доступны каждому.

• Расставьте грамотно жизненные приоритеты и составляйте планы на будущее, исключая негативный исход.

Просто возьмите перелистните страницу и полностью закройте прошлое.

Новую жизнь начинайте без зависти к чужим успехам, без разочарований, обид и прочих негативных факторов, которые любого человека могут затянуть на дно.

Взывание к помощи Высших Сил

Если вы верующий, вы можете использовать молитвы. Конечно, нельзя в молитвах просить о денежном благополучии, однако можно попросить об исцелении души, о получении возможности справиться с недостатками и подкорректировать те качества характера, которые мешают продвижению вперед.

Молитвы можно заменить собственными фразами. Составьте несколько фраз, с помощью которых вы будете обращаться к Высшим Силам. Не просите денег и богатства – этим вы ничего не добьетесь. Просите силы и жизненную энергию для того, чтобы расширить свои возможности, обрести целеустремленность и уверенность.

Использование денежных талисманов

Некоторые люди совершенно не верят в то, что, к примеру, трехлапая жаба, трехлистный клевер или банальный лавровый листик, помещенный в кошелек, может приманить денежную удачу. Именно такие люди не могут сдвинуться с места.

Использование древнейших денежных талисманов являются поистине народной мудростью. С их помощью ранее люди могли улучшить благосостояние не только своей семьи, но и даже целых народов. Не пренебрегайте такими вещицами, держите их дома и на работе, просите у них помощи и, поверьте, они обязательно откликнутся.