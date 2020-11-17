Йога для начинающих: как выбрать свою практику

В мире вечной суеты иногда важно остановиться и выдохнуть, почувствовать свое тело и избавиться от роя мыслей. Нет лучшего средства для этого, чем йога. Мы сделали гид по йога-практикам для новичков.

Йога Айенгара

Метод Айенгара знаменит тем, что самым важным в его выполнении является статичное выполнение асан (поз для йоги) с различными опорами и приспособлениями, которые должны помочь человеку поправить осанку, дыхание и успокоить мысли. Неотъемлемыми инструментами для йоги Айенгара являются одеяла, мягкие валики, стулья, пояса и деревянные кирпичики. Эти простые инструменты при правильном использовании способны действительно выровнять тело. В этой практике практически нет болевых ощущений, а все асаны выполняются спокойно, неторопливо и скрупулезно. Благодаря этому йога Айенгара имеет большой терапевтический эффект.

Аштанга-виньяса йога

Если вы решили начать заниматься йогой, чтобы подтянуть свое тело как на фитнесе, то вам подойдет Аштанга-виньяса йога. Эта практика предполагает сильную физическую нагрузку. Более того, освоение упражнений происходит под внимательным контролем преподавателя, который помогает ученикам выполнить асану грамотно.Этот тип йоги невозможно представить без виньясы – особой практики. Дословно это слово обозначает «укладывать в определённом порядке». Ключевое правило этого метода – движение после дыхания. То есть на каждое движение приходится одно дыхание. Для разных асан – разные виньясы. Именно из-за них эта йога считается такой энергозатратной. Правильное дыхание и правильное выполнение асан формируют силу и выносливость.

Хатха-йога

Этот тип йоги подходит для тех, кто хочет развить гибкость и подвижность. Это самый известный вид йоги. Название происходит от сочетания слова «ха» и «тха», то есть «солнце» и «луна» или «мужское начало» и «женское начало».Эта йога больше всего помогает успокоиться и расслабиться, освободиться от тревожных мыслей. Хатха-йогу невозможно представить без пранаям – особых дыхательных упражнений, которые не только помогают привести в порядок мысли, но и несут большую пользу для организма. Именно поэтому главный принцип хатха-йоги – баланс между разумом и телом.

Сукшма-вьяяма

Эта практика похожа на суставную гимнастику. Благодаря целенаправленному воздействию на рефлексогенные зоны в теле снимаются мышечные зажимы. Несмотря на кажущуюся простоту упражнений, эта практика очень энергозатратна. В конце занятия вы почувствуете, что тело сильно разогрелось, а вы по-настоящему устали.Это самый медленный тип йоги, который даже похож на древнюю энергетическую гимнастику «цигун». Наберитесь терпения, освободите мысли и почувствуйте свое тело.

Йога смеха

Это одна из самых веселых и расслабляющих практик, которая основана индийским врачом Мадан Катарьей. Включает в себя дыхательные и легкие физические упражнения, которые порождают естественный смех. Это один из самых распространенных видов йоги. В настоящее время центры йоги смеха есть в более чем 50 странах мира. После занятия вы почувствуете, что напряжение и зажимы в мышцах исчезли, легкие «провентилировались», а настроение улучшилось.

Мнение эксперта

Мария Николаева, специалист по философии и восточным практикам поделилась своим советом для начинающих йогов.

«Важно начинать с противопоказаний, ведь у начинающих очень разное состояние. Кто-то приходит в йогу в отличной спортивной форме, а кто-то с различными заболеваниями. Важно определить свой уровень и подобрать соответствующую практику», - считает экперт.

По мнению Марии Николаевой, при выборе йога-стиля, нужно учитывать предпочтения человека. Обычно йога-практики нацелены или на физический аспект, или на энергетику, или на медитацию.

«Начинающим я бы посоветовала шивананда-йогу. Чаще всего ее называют хатха-йогой. Она – полутерапевтическая и хороша тем, что дает начинающим составить свой «алфавит» из базовых, классических асан. Начинающие могут подбирать себе практику, учитывая свои противопоказания и исправляя недуги. Ко всем прочему, она самая щадящая. В этом еще один плюс: начинающие, если речь идет о физической йоге, не умеют сами составлять комплексы упражнений. А в шивананда-стиле после каждой асаны идет расслабление. И, таким образом, нет риска, что человек составит неправильную последовательность», - рассказывает Мария Николаева.

Если начинающий йог обладает серьезной физической подготовкой, то он может сразу заняться интенсивными практиками. Помимо этого, Мария Николаева советует Айенгара-йогу.

«На начальном этапе в ней используется много вспомогательных предметов. Асаны в ней выполняются с ремнями, с подушками, с одеялами и со стульями. Соответственно, если человек не может сам качественно держать асану, то физическая форма выправляется благодаря таким подспорьям».

Однако если говорить об Айенгара-йоге всерьез, то нужно учитывать, что это достаточно тяжелая практика. На продвинутом уровне в ней нужно держать каждую асану по 15 минут, поэтому она считается достаточно силовым стилем.

В классической йоге «физика» всегда предшествует энергетике и медитации. Именно поэтому, если человек начинающий, то ему лучше не «лезть» в тяжелые практики и глубокие медитации.