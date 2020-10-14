7 славянских имен с сильной энергетикой

С древнейших времен имя человека играло важную роль в восприятии его другими людьми, потому что несло в себе энергетику хозяина.

Звук имени – это постоянное энергетическое воздействие извне, которое ощущает каждый из нас. Эзотерики во все времена считали, что ритм и гармония имени влияют не только на характер, но и на судьбу человека. В современном мире родители редко задумываются над энергетическим потенциалом имени, они скорее выбирают его под воздействием моды и собственных предпочтений. Сегодня расскажу вам о старинных славянских именах, которые, кроме красоты, несут в себе и мощную энергетику, способную помочь ребенку в жизни.

Дарьяна – «данная богом». Она – любимица фортуны, легко обходящая жизненные препятствия. Несмотря на кажущуюся легкость характера и веселость, обладает целеустремленностью и лидерскими качествами, которые в сочетании с удачей, позволяют добиться больших высот.

Добрыня – «удалой», «добрый». Имя навевает ассоциации с русскими былинами о богатырях и несет в себе энергию мужественности, храбрости и острого ума. Носящий это имя щедр, честен, очень хороший друг. Обладает даром красноречия и пользуется огромным успехом у женщин в любом возрасте.

Купава – «богатая». Она энергичная, решительная и смелая в своих решениях. Имя несет сильную денежную энергетику – среди его обладательниц много состоятельных и успешных женщин.

Лада – богиня любви и красоты у древних славян. Обладает мощной женской энергией, направленной на создание семьи, воспитание детей. Успешна во всех «женских» профессиях, особенно, где требуется художественный вкус.

Пересвет – «светлый», «несущий добро». Имя «дает» позитивный характер и творческие наклонности. Его носители часто обладают эзотерическими способностями, которые используют для борьбы со злом и несправедливостью.

Светослав – «славящий свет». Считалось, что имя является мощным оберегом от негативной энергии внешнего и потустороннего мира. Носитель имени честен, справедлив и противостоит злу в любых его проявлениях.

Ярополк – «мощный воин» или «военачальник». Обладает твердым характером, позволяющим преодолевать любые жизненные испытания и добиваться целей. Это прирожденный лидер, не боящийся ответственности и способный вести за собой.

Если вам важен жизненный успех вашего ребенка, при выборе имени обращайте внимание на силу его энергетики.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог