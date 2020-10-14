Василиса Володина: «Возможна третья волна коронавируса»

Известный астролог Василиса Володина считает, что темп развития эпидемии увеличивается, когда Плутон соединяется с Сатурном.

Также она предположила, что эпидемия пойдет на спад в начале следующего года.

Как рассказала астролог, Плутон — планета, которая отвечает за общение в социуме. С 4 октября он перестал двигаться в обратном направление с точки зрения наблюдателя, то есть быть ретроградным. Именно с этим она связывает рост заболеваемости вирусом в октябре. Планета вернется к такому движению только в конце апреля.

В качестве подтверждения своих слов, Володина привела пример Меркурия, Сатурна и Юпитера. В период их ретроградности отмечалось снижение заболеваемости. Во время взаимодействия Юпитера и Нептуна даже на 60%.

В целом по прогнозам астролога, болезнь отступит в январе 2021 года, но возможно, позже вернется с третьей волной. Как будут влиять планеты на развитие эпидемии, пока сложно сказать, так как какие-то циклы еще не завершились.

Василиса Володина посоветовала сохранять спокойствие, организованность и поменьше бывать в людных местах во время растущей фазы Луны. В этот период распространение болезни ускоряется.