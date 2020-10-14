Названы главные народные приметы на Покров день

Предки отмечали праздник Покров 14 октября.

На Руси это было одно из самых любимых торжеств. По-другому его называли «Праздник урожая» или «Первое зазимье».

Семьи в этот день ходили в храм, чтобы помолиться Пресвятой Богородице, а также попросить ее о благополучии и защите. Все сельскохозяйственные дела в эту дату старались уже завершить. Весь урожай необходимо было убрать и начать готовиться к зиме.

Незамужние девушки 14 октября молились Богородице, чтобы поскорее найти своего избранника. Также в Покров существовал ряд народных примет. Восточный ветер в этот день считался предзнаменованием холодной зимы. А если до 14 октября до сих пор не выпало снега, предки утверждали, что не будет его до самого Рождества.