Как снизить тревожность при удаленной работе

Работа из дома – одно из самых серьезных изменений, которое пандемия коронавируса внесла в жизнь россиян.

Вместе с ней вырос и уровень тревоги и стресса. Их вызвали неожиданная смена образа жизни и необходимость осваивать новые навыки.

Специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина советует россиянам, работающим удаленно, танцевать, делать зарядку и ходить пешком перед сном. Перерывы для упражнений следует делать и при напряженном графике. Прогулки помогут снизить уровень напряженности и решить проблемы со сном.

Кроме того, психолог рекомендует разграничивать работу и домашние дела, занимаясь разными задачами в определенные часы. По ее мнению, это позволяет человеку чувствовать себя увереннее и меньше беспокоиться.