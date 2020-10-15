5 знаков, которые могут потерять все деньги в октябре

Октябрь 2020 года — непростое время, когда в силу вступает ретроградный Меркурий. О том, какие знаки зодиака могут столкнуться с финансовыми проблемами, рассказала таролог Саона.

Водолеи в октябре могут быть слишком непредсказуемы и будут забывать о продуктивности. Это креативный знак зодиака, но, к сожалению, он часто переключает свое внимание на личные проблемы, вместо того чтобы концентрироваться на рабочих моментах. В течение всего периода Водолеи почувствуют свою независимость и захотят заниматься только теми проектами, которые будут полностью их устраивать. Нужно быть максимально сосредоточенными на процессе, чтобы не потерять возможность стабильного заработка.

Лев любит тратить деньги на предметы роскоши, которые выходят за рамки того, что им нужно. Изысканная кухня, экстравагантная одежда, роскошные подарки, которыми они могли бы порадовать себя, — все это увеличивает нагрузку на их кошелек. Лев хочет быть королевской особой, но в октябре цель не оправдывает средства. Львам нужно научиться с умом распределять финансы, иначе в этом месяце они могут попасть в очень затруднительное положение.

Весы захотят тратить свои кровно заработанные деньги так, будто им есть что и кому доказывать. И как люди, которые стремятся к гармонии, Весы изо всех сил должны постараться установить границы, которые помогли бы им сэкономить деньги, в которых они нуждаются. Практикуя чаще говорить «нет» другим, представители этого знака зодиака со временем научатся говорить «да» самим себе. В октябре Весам стоит меньше соглашаться на дорогостоящий досуг и рассчитать бюджет таким образом, чтобы оставалась внушительная сумма на черный день.

Стрелец не может устоять перед импульсивными покупками, которые удовлетворяют лишь временную, поверхностную потребность. Стремление к постоянному движению может побудить их совершать рискованные поступки. Так, они могут все бросить и уехать жить в другой город или даже страну. Чтобы решить свои экономические проблемы в этом месяце, Стрельцы должны серьезно постараться и рассчитывать только на себя, ведь велика вероятность того, что финансовые привычки приведут их к краху.

Когда дело доходит до денег, самая большая проблема Рыб в том, что они живут в будущем до того, как оно появится. Есть большая вероятность того, что представители этого знака не получат в октябре столько денежных средств, на сколько они рассчитывают. В такой ситуации придется принимать трудные решения и искать конструктивный выход. До следующего месяца точно стоит отложить большие покупки, не стоит затевать ремонт или путешествия. Также Рыбы должны контролировать не только расходы, но и доходы, чтобы не упустить из внимания возможную нехватку финансов.