Астролог: «Ретроградный Меркурий ударит по работе»

Очередная фаза ретроградности Меркурия с 14 октября по 3 ноября выпадает на первую треть знака Скорпион.

Задержки и неожиданные повороты в делах, общее торможение процессов, сомнения и трудности в принятии решений могут в ближайшее время наваливаться как снежный ком.

Этот сектор зодиака по многим параметрам связан с непримиримым Марсом, как и сам знак Скорпиона, поэтому воинственная риторика, негативизм и критика в общении в этот период могут преобладать. В это же время в информационном поле и деловой сфере преобладают провокационные методы ведения дел (нередко с упором на финансовую удавку), страсть к разоблачениям, а манипуляции на ментальном уровне в некоторых формах могут напоминать о магических воздействиях, также свойственных интеллектуальной планете в Скорпионе. Да и в целом крайности и трансформации смыслов («эй, да вы меня неправильно поняли!») в новое качество свойственны природе транзита Меркурия в восьмом знаке зодиака.

Однако найдутся и те, для кого поворот планеты коммуникаций и деловых бумаг в обратное движение на это время станет спасительным – для одних будет полезна пауза в напряжённом ритме работы, для других зачастую это хороший повод проверить правильность и своевременность своих намерений. На этом этапе, как правило, хорошо проявляются ошибки. Безуспешные попытки продвинуть какое-то дело как раз будут говорить о недоработках или просчётах на старте. Если сейчас уже важные инициативы не отложить, или какие-то долгосрочные цели в этот период требуют решений – лишний раз проверите, насколько Меркурий способен вредить в этой фазе новым начинаниям. Тем не менее многие из уже ранее начатых процессов могут идти своим чередом, однако именно в этот период могут прийтись ко двору корректировки взятого курса.

Также фаза попятного движения Меркурия остаётся классическим периодом, сопутствующим воссозданию утраченных отношений и прежних связей (это может быть и работа, и коллектив единомышленников, и любовно-романтические связи из прошлого), особенно если к этому есть стремление сторон.

Участие Меркурия в спорах с другими планетами поначалу на этом этапе не будет слишком заметным. 20 октября Меркурий повторно сойдётся в оппозиции с Ураном и невольно поддержит работающую в это время недружественную квадратуру между Марсом и Юпитером. Ну а вся эта комбинация может в первую очередь неудачно сказаться на результатах дальних поездок и переговоров, недружественных шагах партнёров, особенно на дипломатическом уровне.

А вот финальный аккорд ретроградности (в рамках краткого возвращения Меркурия в Весы с 28.10) застанет «посланника богов» в сложной и продолжительной борьбе с Сатурном. Начиная с дней ауры сложнейшего «уранического» полнолуния 30-31 октября, Меркурий до 7 ноября будет находится с Сатурном в длинной «квадратуре». В этот период вновь очень вероятны переносы дат, мероприятий и пересмотры мнений, а что-то, наоборот, вернётся на круги своя. Однако в типичных сферах, подвластных Меркурию – информация и связь, передача данных, интеллект и учёба, транспорт и другие – будет не хватать динамики и правильных направлений мысли.

Serg Korablev