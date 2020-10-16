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С 15 по 30 октября жизнь трех знаков перевернется с ног на голову

Говорит Уфа41 минуту назад
Фото: Говорит Уфа

Вторая половина октября – время позитивных изменений для трех знаков зодиака: Овнов, Стрельцов и Козерогов.

В последнее время на Овнов свалилось много проблем. Случались и разочарования. Забудьте об этом! Рядом с вами человек, который всегда поддержит и поможет решить проблемы. Больше не придется надеяться только на себя.

Стрельцов впереди ожидает много хорошего – приятные события, а также счастливые шансы, которыми они смогут воспользоваться. Жизнь кардинально измениться в лучшую сторону. Это станет наградой за трудолюбие и терпение этого знака в последнее время.

Придет конец черной полосе в жизни Козерогов. Во второй половине октябре Козерогам необходимо правильно расставить приоритеты и выбрать, что для них важно – карьера или личная жизнь. Удача на обоих фронтах ожидает немногих, однако попытаться стоит.

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