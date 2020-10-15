Астролог: «В случае победы Джо Байдена США ждут войны»

До президентских выборов в США остается меньше трех недель, они состоятся 3 ноября 2020 года.

Эта предвыборная кампания по праву считается одной из самых горячих за историю современной Америки.

Действующий президент Дональд Трамп открыто заявляет, что его главный оппонент Джо Байден страдает слабоумием и деменцией. Демократическая сторона в свою очередь обвиняет ныне действующего президента в безответственности и работу в интересах России.

Известный российский астролог и таролог Вивасван составил гороскоп для Байдена, чтобы узнать о скрытых сторонах личности политика.

«Гороскоп Байдена примечателен тем, что у него очень сильный дом в натальной карте — дом смерти. В дом смерти заходят сразу 4 планеты, делая этот дом очень сильным и активным. Судя по гороскопу, Джо Байден является тайным адептом неких секретных религиозных культов. В рамках данных культов кандидат в президенты США является исполнителем миссии смерти. Соответственно, если демократы обретут победу в данных выборах, то количество войн, которые будет устраивать теневое правительство будет увеличиваться во всем мире. Так уж вышло, что Дональд Трамп сосредоточился на внутренних проблемах страны, а демократические кандидаты вне всяких сомнений продолжат линию военных действий по всему миру. По знаку зодиака Джо Байден является скорпионом, это говорит о его мстительности и скрытности. Он будет мстить явно и тайно всем, кто мешал прийти ему к власти», — предупредил астролог.

Важно заметить, что на момент проведения голосования звезды в гороскопе Байдена встают в максимально позитивные позиции.

«Есть очень большая вероятность, что ему будет сопутствовать успех и победа. И вместе с этим проклятие Текумсе никто не отменял. Данное проклятие наложили коренные жители Америки на всех президентов США, кто будет избран в тот год, который без остатка делится на 20. Все президенты, избранные в данные года, действительно были убиты или умерли сами в короткие сроки. Поэтому кто бы ни победил в данных выборах, согласно проклятию, он быстро погибнет. Именно поэтому демократы выбрали самого старого и самого гордого демократа. Старый и гордый демократ может принять на себя проклятие Текумсе, а его дело продолжит молодой премьер», — говорит Вивасван.

Если же победит Трамп, то согласно проклятию он также будет свергнут и может погибнуть.

«Об этом свидетельствует сильно разъяренный Марс в гороскопе Трампа. Также можно заметить, что в гороскопе Мелании Трамп отмечено, что она получит в этой жизни самый высший статут и утратит его. В общем, данные выборы действительно максимально интересные, потому что происходит выбор без выбора и при этом накал страстей максимально высок», — заключил астролог.