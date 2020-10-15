Затишье перед бурей — любовный гороскоп на 16 октября

Тишь да гладь будут даже в самых ярких отношениях. Но это ненадолго.

Овен ‌‌

Сегодня с утра Овны будут проявлять капризы в полном объеме, не стараясь сдерживаться. Возможно, вы потребуете от второй половинки заведомо невыполнимого. В течение дня одиноким Овнам следует быть внимательнее и избегать ловушек, расставленных злоумышленниками.

Телец

Звезды рекомендуют Тельцам сегодня в чем-то уступить объекту вашей симпатии. Тем более, что причина для выяснений отношений слишком незначительная и не стоит ваших разногласий. Навыки общения сегодня могут сыграть ключевую роль для одиноких Тельцов.

Близнецы

Не исключено, что сегодня ваш любимый человек будет стараться убедить вас преодолеть страх и совершить то, чего вы давно хотите, но не решаетесь. Сегодня многие одинокие Близнецы могут, сами того не желая, провоцировать конфликты с потенциальными партнерами.

Рак ‌‌

Сегодня многим Ракам стоит тщательно продумать аргументы для того, чтобы убедить вторую половинку. Обаяние, скорее всего, в данном случае не сработает. Поэтому запасайтесь фактами и цифрами. У одиноких Раков наблюдается затишье. Не огорчайтесь. Скорее всего, это ненадолго.

Лев ‌‌

Возможно, в личной жизни Львов сегодня не все гладко и спокойно как хотелось бы. Однако вы вполне можете исправить ситуацию, стоит только захотеть и проявить настойчивость. Для свободных Львов этот день не слишком благоприятен, чтобы завязывать новые контакты.

Дева ‌‌

Сегодня ваш близкий друг может очень сильно изменить ваше отношение к объекту вашей симпатии. Возможно, не в лучшую сторону. Поэтому не стоит допускать вмешательства посторонних. Свободные Девы, может быть, вы слишком сконцентрировались на поиске второй половинки?

Весы ‌‌

Возможно, сегодня вам захочется порадовать вторую половинку и исполнить давнее желание партнера. Однако может случиться, что мечты любимого человека давно изменились. Одиноких Весов звезды предостерегают от возникновения зависимости от потенциальных партнеров.

Скорпион

Этот день пробуждает во многих Скорпионах желание перемен. Возможно, вы чувствуете внутреннюю готовность изменить что-то в отношениях с партнером. В этом случае постарайтесь рассказать любимому человеку о своем настроении. Одинокие Скорпионы могут воспрянуть духом.

Стрелец

Некоторые Стрельцы могут почувствовать напряжение в отношениях, связанные с покушениями на личное пространство друг друга. На чувствах одиноких Стрельцов может сыграть непорядочный потенциальный партнер и уйти, оставив их в недоумении.

Козерог

Не исключено, что сегодня ваш союз может выйти на качественно новый уровень отношений. Однако, важно, чтобы эти перемены были подкреплены вашим обоюдным желанием. Шансы на судьбоносную встречу у одиноких Козерогов сегодня весьма скромные.

Водолей

Звезды советуют Водолеям не бояться риска и при необходимости идти ва-банк. Скорее всего, это поможет вам переломить ситуацию в свою пользу и сохранить ваш романтический союз. Свободные Водолеи могут обнаружить наличие в своей жизни тайного поклонника.

Рыбы ‌‌

Возможно, в этот день Рыбы ощутят желание разнообразить свою интимную жизнь. Может быть, стоит немного поэкспериментировать? Свободные Рыбы, попробуйте обратить более пристальное внимание на тех потенциальных партнеров, с которыми вас связывает любовь к искусству.