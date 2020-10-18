Заботой можно и задушить — любовный гороскоп на 19-25 октября

Любовный гороскоп на неделю 19-25 октября 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

На этой неделе Овны чаще сталкиваются с проблемами любви, чем с ее радостями. Их партнеры не в духе или что-то скрывают. Все давние сложности вашего романа будут обострены в среду и четверг. В пятницу огорчительная новость или следующий виток неприятного разговора подпортят настроение на выходные.

Телец

Влюбленные Тельцы проведут эту неделю в режиме ожидания и наблюдения, пока их партнер определится со своим мнением. Тельцы, имеющие принципы в любви и определившиеся сами, будут спокойны и готовы к любому виражу событий. Не самая приятная неделя ждет Тельцов, зависимых от партнера или от ситуации.

Близнецы

На этой неделе Близнецы склонны смотреть на обстоятельства своей личной жизни критично. Многие Близнецы примутся подчеркивать недостатки в себе или выискивать их в партнере, будут недовольны интимными аспектами своего романа. Не лучшее время для знакомств, свиданий, признаний, выяснения отношений.

Рак ‌‌

Эта неделя толкает Раков к возобновлению старого романа или интимной переписки, в надежде получить ответы на давние вопросы. С той же «исследовательской» целью возможны случайные связи. Тяга к запретному плоду грозит отвлечь их от более достойной цели - сохранения союза с проверенным партнером.

Лев ‌‌

На этой неделе акции Львов в любовной игре котируются невысоко. Многим Львам хочется с кем-то поделиться сокровенным, чего им делать не следует. Особенно чревата «дружеская» исповедь с пятницы по воскресенье. Важно избегать искушений из прошлого (есть риск заложить новый порочный виток на будущее).

Дева ‌‌

Девам эта неделя поможет укрепиться в своих любовных принципах - а также в своих чувствах к конкретному человеку, если они прошли суровое испытание временем. Новые связи звезды пока заводить не советуют: старые схемы и ценности, как и старые ожидания и мечты, перестают работать в новых реалиях.

Весы ‌‌

На этой неделе главная задача Весов в области личных отношений - не высказаться раньше времени. Не стоит давать обещания, ставить ультиматумы и отправлять прощальные письма. Не спешите с окончательным вердиктом о прошлом, а главное, не обесценивайте заранее перспективы своего любовного будущего.

Скорпион

На этой неделе звезды советуют Скорпионам почаще включать мысленного цензора в личных разговорах. Доверять свои тайны и комментировать свои ощущения стоит лишь надежному партнеру-другу, но и с ним (с ней) не увлекайтесь: в наступающей новой реальности нелегко угадать, «как ваше слово отзовется».

Стрелец

Эта неделя поможет Стрельцам подвести итоги своих прошлых романов (особенно, служебных или начатых ради выгоды). Заодно, настало время попрощаться с базой, на которой они строились: критерии выбора партнера меняются. В понедельник и вторник будьте реалистом и не поддавайтесь своим любимым иллюзиям.

Козерог

Эта неделя укрепляет Козерогов в их давних привязанностях и помогает оставаться верными преданными партнерами тем, кто проявил те же чувства в ответ. Козерогам, павшим в прошлом жертвами безответной любви, звезды намекают, что настала пора стряхнуть собственноручно возложенные на себя цепи рабства.

Водолей

На этой неделе звезды советуют Водолеям держать свой темперамент «на коротком поводке». Обстоятельства не располагают к бурному развитию отношений и делают опасной откровенность. Навязчивое желание распахнуть душу вдвойне чревато с пятницы по воскресенье, не давайте оружие против себя на будущее.

Рыбы ‌‌

На этой неделе Рыбы вправе надеяться на верность партнера, прочность его чувств и стабильность привычек. В удачном союзе останется прояснить детали и закрепить взаимую тягу. Зато нелегко придется Рыбам, которым надоели отношения: они могут так и не решиться разорвать союз из-за приносимых им выгод.