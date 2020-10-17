Звезды помогут найти любовь и деньги – гороскоп на неделю 19-25 октября

Гороскоп на неделю 19-25 октября 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Овнам на этой неделе звезды советуют культивировать в себе чувство здоровых амбиций и самоутверждения. Так или иначе, но ваша персона сейчас может оказаться в центре внимания. В какой-то степени вы станете знаменитыми, хотя масштаб известности предсказать невозможно – все сугубо индивидуально. Наиболее преуспеют те, кто имеет конкретную жизненную цель. Перед вами могут открыться новые перспективы. Это прекрасное время для продвижения в карьере, смены работы, участия в конкурсах, соревнованиях и каких-то личных достижений. Также могут улучшиться ваши отношения с близкими родственниками, родителями. Сейчас можно приобрести домашних животных. Вместе с тем в начале недели ваш энергетический потенциал может быть ослаблен, возрастает риск травматизма. Это не лучшие дни с точки зрения экономических возможностей и принятия финансовых решений. Постарайтесь не брать и не давать денег взаймы. Не делайте того, что могло бы увеличить риск потери бюджета.

Телец

У Тельцов эта неделя благоприятствует творчеству, учебе. Если вы в эти дни оказались в туристической поездке, то у вас может начаться роман. Это время для приятного и полезного общения. Также вы сможете преуспеть в воспитании детей. Но самые приятные события ожидают влюбленных Тельцов — ваши чувства могут переживать расцвет. Возможна увеселительная поездка вместе с любимым человеком, а также приятные сюрпризы, подарки и любовные признания. Вместе с тем в самом начале недели могут осложниться супружеские отношения. Сейчас вы испытываете некоторые затруднения с объективным восприятием реальности и можете оказаться в плену ложных представлений, иллюзий. В деловом партнерстве не следует подписывать важные документы, дабы не стать жертвой обмана или своих же ложных представлений.

Близнецы

Близнецам на этой неделе звезды советуют больше времени и сил уделять своей семье. Это именно та тема, которая будет приносить вам моральное удовлетворение. Сейчас также можно заниматься наследством, обращаться в нотариальную контору с соответствующими запросами. Ваше финансовое положение может укрепиться за счет успехов партнера по браку. Банки пойдут вам навстречу в выдаче ссуды или ипотечного кредита. Кроме того, вы без труда сможете занять необходимую сумму денег у знакомых. Хорошо заниматься ремонтными работами по дому и украшать жилище. Отношения с членами семьи складываются гармоничные: вы будете окружены теплом, заботой и вниманием. Вместе с тем вы не застрахованы от неожиданностей. Не исключены травмы. Возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Старайтесь более осмотрительно относиться к вопросам питания. Некачественные и несвежие продукты могут стать причиной расстройств.

Рак ‌‌

Ракам на этой неделе сопутствует успех в партнерских отношениях. Вы сможете урегулировать разногласия в ходе спокойного разговора. Обязательно обговаривайте с партнером любые непонятные моменты, вносите ясность. Если в последнее время вам было сложно находить взаимопонимание, то на этой неделе между вами устанавливается полная гармония. Вторая половинка будет весьма тактичной и внимательной, готовая брать на себя ответственность в важных делах. В каком-то смысле вы почувствуете перезагрузку романтических чувств к своему партнеру, как будто заново влюбитесь. А вот для карьеры и дружеского общения время не вполне благоприятное. Романтические связи в начале недели могут оказаться нестабильными – возможны неожиданные ссоры.

Лев ‌‌

Львам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на материальных и финансовых вопросах. Вашей практичности сейчас могли бы многие позавидовать. Поэтому покупки, сделанные в это время, будут очень удачными по соотношению цены и качества. Возможно, вам удастся сделать покупку по скидке, по акции. Также хорошо заниматься укреплением здоровья. Дело в том, что сейчас ваш иммунитет возрастает и многие болезни, если они вас раньше мучили, начнут сами по себе отступать. Хорошо проходить курсы по закаливанию, записываться на фитнес, бассейн. Успешно проходит эта неделя для профессиональной деятельности и выстраивания гармоничных отношений с коллегами и подчиненными. Вместе с тем это не лучшее время для путешествий и учебы. В карьере и в семье также может возникнуть нестабильность в самом начале недели.

Дева ‌‌

У Дев вся эта неделя может быть связана с интеллектуальной и творческой активностью. Вы будете переживать эмоциональный подъем. Это прекрасное время для творческой самореализации, когда вы чувствуете уверенность в собственных силах, и у вас все получается. В это время вы можете увлечься каким-то интересным делом или… влюбиться. Романтические отношения, начатые на этой неделе, развиваются бурно и гармонично. Будьте готовы проявить щедрость души, дарите прекрасные минуты любимому человеку. Все это вернется вам приятными сюрпризами, любовными признаниями, подарками. Наиболее проблемными темами недели могут стать путешествия и контакты. При попытке установить новые знакомства вы можете столкнуться с неприятными неожиданностями. Например, человек, с которым вы хотели познакомиться, может оказаться совсем не таким, каким вы его ожидали увидеть, и это может вызвать в вас чувство разочарования.

Весы ‌‌

Весам на этой неделе полезно спокойное времяпрепровождение в уютной домашней обстановке. В семье складывается на редкость гармоничный теплый психологический микроклимат, царит атмосфера любви, взаимной заботы и внимания. Главный мотив вашего поведения состоит в том, чтобы сделать условия семейного проживания более комфортными, уютными, красивыми. Также это хорошее время для изучения психологии и духовных практик. Вероятно, кроме домашних дел у вас будет возникать потребность побыть какое-то время в состоянии тихого уединения. Духовные практики, такие как медитации, йога или аутогенные тренировки, благоприятно отразятся на вашем настроении. Кроме того, хорошо бродить по парку или по лесу в одиночестве – контакт с природой благотворно повлияет на вас. Что касается проблемных тем этой недели, то они могут быть связаны с финансами и партнерскими отношениями.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе проявят необычайную любознательность и коммуникабельность. Вы будете вариться в гуще событий, связанных с вашими друзьями, знакомыми, родственниками. К вам могут часто обращаться за помощью окружающие, вовлекая вас в их дела, заботы, проблемы. Вместе с тем и вы можете рассчитывать на услугу в ответ. Благодаря активизации интеллектуальных способностей вы сможете вполне успешно заниматься сразу несколькими делами параллельно. Хорошо проводить свободное время в кругу друзей и подруг. Основной проблемной темой может стать неуверенность в надежности партнера. Если вы состоите в браке, то поведение супруга может стать источником беспокойства. Не торопитесь делать выводы, возможно, на самом деле все не так плохо, как вы себе представляете.

Стрелец

У Стрельцов вся эта неделя может быть связана с успехами в финансах. Возможны крупные денежные поступления в ваш бюджет. Это поможет вам купить то, о чем вы давно мечтали. Сам по себе процесс хождения по магазинам и выбора покупок будет доставлять вам необычайное удовольствие. В это время даже те, кто не склонен к шопингу, почувствуют, что их увлекает мир материальных ценностей. Кстати, любителям вкусно покушать, которые мечтают похудеть, следует быть особенно бдительными. Удержаться перед большими порциями сладостей, пирожными и мороженым будет очень нелегко. Кроме того, это хорошее время для карьеры и для достижения любых целей. Вам будут оказывать поддержку влиятельные люди. Наиболее проблемной темой могут стать романтические отношения. Старайтесь быть мягче и не столь требовательными, действуйте открыто и воздерживайтесь от тайной деятельности.

Козерог

У Козерогов вся эта неделя удачна для личностного развития и учебы. Ваша самооценка позволит спокойно и уверенно реализовывать свои намерения. Старайтесь заниматься в первую очередь тем, что вас увлекает. Необычайное чувство внутренней свободы, которое вы ощутите в себе, выведет вас на правильный путь. Неделя благоприятствует экспериментам со своим имиджем. Женщинам рекомендуется посетить салоны красоты и сделать себя еще более обаятельными и привлекательными. Мужчинам хорошо заниматься физкультурой, направленной на обретение хорошей физической формы. Вместе с тем в начале недели могут возникнуть недоразумения в отношениях с друзьями и подругами. Лучше воздерживаться от посещения с любимым человеком дружеских вечеринок. Обстановка в семье также оставляет желать лучшего.

Водолей

На этой неделе Водолеи станут активнее. Это будет особенно заметно по усилению сексуальных потребностей. Интимное общение с представителями противоположного пола запомнится вам яркими впечатлениями. Также вы можете почувствовать потребность уйти в тень, спрятаться от внешнего мира. Таким образом вы попытаетесь обрести гармонию внутри себя через уединение и спокойствие. Также это прекрасное время для тех, кто занимается духовными практиками, регулярно проводит медитации, читает мантры, занимаетесь йогой и цигуном. Сейчас вы сможете открыть в себе более высокие каналы энергии, перейдя на новый уровень внутреннего развития. Могут проявиться ваши экстрасенсорные способности. В проблемную зону недели попадает карьера и контакты. Возможны ссоры и недоразумения с людьми из вашего повседневного круга общения: знакомыми, соседями, родственниками.

Рыбы ‌‌

Рыбы на этой неделе могут оказаться вовлеченными в какие-то социальные или общественно-политические движения. Это особенно относится к тем, кто живо интересуется происходящими в мире событиями, следит за новостной информацией. Потребность быть не просто сторонним наблюдателем, но и принимать участие в происходящем, может побудить вас к конкретным действиям. Это хорошее время для поиска единомышленников, чтобы совместно заниматься теми вопросами, которые вас волнуют. В обычном варианте эта неделя может быть связана с активизацией дружеских контактов. Другой позитивной темой может стать укрепление партнерских отношений. Брак будет строиться на основе любви и взаимопонимания. Хорошо вместе с партнером посещать светские мероприятия, юбилеи, свадьбы. Можно строить совместные планы на будущее. Наиболее проблемными темами недели могут стать финансы и контакты. Старайтесь ограничить свои расходы. От знакомств в начале недели лучше воздержаться.