Тратим деньги на здоровье — финансовый гороскоп на 19-25 октября

Финансовый гороскоп на неделю 19-25 октября 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Овны на этой неделе смогут проявить свои лучшие деловые качества и энергично решать текущие вопросы. Улучшается взаимодействие между начальством и подчиненными. Рекомендуется делать ставку на сотрудничество с коллегами и подчиненными. В трудовом коллективе вы сможете найти необходимую поддержку. Многие из вас имеют отличные шансы для карьерного продвижения. Особенно это относится к тем, кто уже занимает руководящие должности. Ваши взаимоотношения в трудовом коллективе могут стать настолько гармоничными, что вы можете ставить перед собой масштабные задачи – сейчас вам многое по плечу. Овны, склонные к техническому творчеству, смогут преуспеть в изобретательской, рационализаторской и инженерной деятельности. Возможно, вы сумеете предложить новые эффективные технические решения и повысите производительность труда. Вместе с тем, при работе с клиентами и заказчиками могут произойти задержки с оплатой услуг. В первой половине недели могут возникать финансовые затруднения. Вам может не хватить наличных денег для оплаты по текущим счетам.

Телец

Тельцам рекомендуется использовать свои творческие и интеллектуальные способности для того, чтобы повысить свою профессиональную квалификацию. Успешно проходит учеба в вузах и на специализированных курсах. Вы почувствуете, что способны легко усваивать даже сложный учебный материал. Успешно пойдут дела у представителей творческих профессий, связанных с дизайном и рекламой. Можно полагаться на удачу в финансовых вопросах. Хорошо проводить разовые спекулятивные сделки на бирже и делать оптовые закупки товара. У бизнесменов активизируются деловые связи с другими регионами и заграницей. Ваша деловая репутация повысится, станут популярнее у клиентов предлагаемые вами товары и услуги. Наиболее проблемная тема недели может быть связана с нестабильностью в партнерских отношениях. Переговорный процесс может часто прерываться из-за непоследовательной позиции контрагентов. Возможно, вы поймете, что если изменить параметры сотрудничества, то отношения снова станут взаимовыгодными.

Близнецы

Близнецы на этой неделе преуспеют в работе, направленной на завершение ранее начатых проектов. Успешно пойдут дела по подготовке финансовых и статистических отчетов. Улучшатся условия труда у офисных служащих. Вся неделя благоприятна для возвращения к ранее прерванной работе. Вы сможете успешно довести начатые дела до полного логического завершения. Не рекомендуется делегировать деловым партнерам выполнение важных дел. В случае такой необходимости старайтесь держать ситуацию под контролем. От подписания договоров лучше пока воздержаться. Удачно пойдут дела у тех, кто работает в сфере финансов. Сложно развиваются отношения с коллегами. В первой половине недели могут быть интриги и конфликты. Возможно, вам придется возвращаться к ранее выполненной работе и переделывать. Будьте внимательнее к качеству того, что делаете. Не нужно излишне торопиться – спешка негативно отражается на качестве работы.

Рак ‌‌

Раки на этой неделе смогут укрепить и расширить свои деловые связи. Успешно проходят переговоры о партнерском сотрудничестве. Если на этой неделе требуется провести важную деловую встречу, то лучше запланировать её на начало недели. В этом случае вы сможете добиться взаимопонимания в контактах. Работа с информацией и учеба идет без особых затруднений. Звезды советуют активнее развивать деловое партнерское сотрудничество. Успешно проходят собрания, совещания. Активные контакты и информационный обмен позволят вам оперативно реагировать на изменения внешних обстоятельств и принимать взвешенные решения. Работники сферы услуг почувствуют приток клиентов и легкость в установлении деловых контактов. Активизируется товарно-денежный обмен. Набирает обороты торговля, возрастает финансовая отдача от консультаций и транспортных услуг. Это благоприятное время для финансовых спекуляций на валютной и товарно-сырьевой бирже. Вместе с тем в самом начале недели вы можете столкнуться с неожиданными препятствиями. Воздержитесь от рисков, делайте ставку на надежность и основательность в работе.

Лев ‌‌

Львам на этой неделе рекомендуется работать в активном режиме. Благодаря высокой работоспособности и успешному сотрудничеству с коллегами вы сможете значительно повысить производительность труда. Используйте это время для наработки новых профессиональных навыков и совершенствования в мастерстве. Вы сможете существенно увеличить производительность труда. Возможно, вам будет предложено выполнять ту работу, которая вам нравится и с которой у вас не возникает никаких проблем. Хорошее чутье на деньги и практичность позволят увеличить уровень доходов. Во многом это будет связано с успешным завершением проектов. Хорошо возвращаться к тем делам, которые вы по каким-то причинам прервали. Вторая половина недели складывается успешно для работы над финансовыми отчетами и подведением итогов. Однако в самом начале недели могут возникнуть сложности во взаимоотношениях с вышестоящим руководством. Вам могут сделать замечание, связанное с несоблюдением сроков выполнения работы.

Дева ‌‌

Девам на этой неделе необходимо активнее проявлять инициативу и не бояться браться за новые дела. У вас сейчас усиливается творческий потенциал, что положительно отразится на вашем умении решать нестандартные задачи. Можно браться за новые дела и пытаться усовершенствовать уже известные технологии. Это хорошее время для повышения репутации и самоутверждения при участии в конкурсах, кастингах. Хорошо публиковать резюме и участвовать в конкурсах, соревнованиях. Случайная встреча с человеком, с которым вы раньше сотрудничали, может привести к возобновлению деловых отношений. Вторая половина недели благоприятствует торговле и работе с документами. Это хорошее время для принятия любых ответственных решений, особенно связанных со стартом своих проектов. Ваши личные начинания получат поддержку. Наиболее проблемные темы могут возникать в самом начале недели на транспорте и в торговле. Из-за полученной недостоверной информации вы рискуете допустить ошибки. Также нужная вам информация может поступить с большой задержкой.

Весы ‌‌

Весам на этой неделе рекомендуется заниматься поисками дополнительной подработки. Если вы практикуете выполнение частных заказов, то объем такой подработки может существенно вырасти. Вырастут доходы у фрилансеров. Вы преуспеете в любых делах, имеющих отношение к недвижимости и строительству. Удачное время для сделок по купле-продаже недвижимости. Офисные служащие смогут улучшить условии труда на рабочем месте. Можно заниматься подготовкой статистических и финансовых отчетов. Успешно поработают коммунальщики, строители, офисные служащие. Преуспевает семейный бизнес. Несмотря на то, что возрастают доходы у тех, кто занимается выполнением частных заказов или имеет какую-то неофициальную подработку, уровень доходов от основной работы может снизиться. Также это не лучшее время для принятия финансовых решений о крупных покупках и инвестициях. В начале недели не рекомендуется вести переговоры и подписывать важные документы. Многие вопросы гораздо успешнее урегулировать не в открытом обсуждении, а в ходе кулуарных переговоров.

Скорпион

Скорпионы смогут укрепить свои экономические возможности за счет вовлечения других людей в сферу своих интересов. Вам удастся расширить и укрепить свои деловые связи. Можно планировать знакомства с влиятельными людьми, которые впоследствии могли бы стать вашими деловыми партнерами. Успешно развивается торгово-закупочная деятельность, транспорт. В учебе важен обмен идеями и знаниями. Успешно проходят служебные командировки по обмену опытом. Также на этой неделе вас могут ждать приятные сюрпризы. Например, вам могут выплатить премию в большом размере или работодатель повысит вам уровень зарплаты. Также вы можете быть избавлены от необходимости выполнять рутинную и монотонную трудоемкую работу и получить взамен интересную творческую работу. В самом начале недели у хорошее время для работы над ошибками. Возможно, имеет смысл вернуться и заново проанализировать причины своих некоторых неудач. Изменение в подходах к работе позволит вам выйти на новые перспективы.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе смогут увеличить уровень доходов. Это особенно относится к тем, кто работает на сдельной оплате и чей труд во многом зависит от личного мастерства. Вам могут поступить выгодные заказы. Кроме того со стороны коллег и начальства может быть поддержка. Высокая результативность в работе может положительно отразиться на карьере. Дело в том, что на этой неделе вышестоящее начальство обратит более пристальное внимание на качество вашей работы и сроки исполнения поручений. Возможно, поступит предложение занять более высокую и ответственную должность. И действительно, вы сможете продвинуться вверх по карьерной лестнице, если проявите гибкость в поведении и будете готовы работать над своими ошибками, корректируя свое поведение. Отношения с начальством могут стать более доверительными. Вместе с тем в самом начале недели в отношениях с коллегами и подчиненными не все обстоит благополучно. Могут возникать спонтанные конфликты. Также вы не застрахованы от технических сбоев.

Козерог

Козерогам звезды советуют использовать эту неделю для поисков наиболее перспективных решений с целью самореализации. Усиление интеллектуальных способностей положительно отразится на учебе. Можно смело браться за наиболее сложные и ответственные дела. Ваша инициативная позиция и творческий подход позволят найти оптимальное решение в самых сложных ситуациях. Хорошо начинать курс самостоятельного обучения или давать старт рекламной компании. Удачное время для обмена опытом. Бизнесменам рекомендуется запланировать проведение рекламных мероприятий. В это время ваш авторитет может вырасти. Во многом это может быть связано с успешным решением какого-то вопроса и подтверждением высокого уровня профессиональной квалификации. Хорошо заниматься расширением географии бизнеса, совершать командировки с целью изучения новых рынков. Контакты с иностранцами и людьми из других регионов пойдут вам на пользу.

Водолей

Водолеям на этой неделе хорошо заниматься урегулированием вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Можно брать и давать деньги взаймы, инициировать процессы востребования долгов с ответчиков. Успешно поработают банковские служащие и работники бухгалтерий. Если у вас есть непогашенные долги по кредитам, то самое время начать досрочно погашать кредиты. Можно проводить рефинансирование с переходом на более выгодный режим кредитования. Водолеи преуспеют в тех делах, которые не предполагают широкой огласки. Хорошо проводить кулуарные встречи и заниматься согласованием финансовых вопросов. Не исключено, что вам вернут долг, который вы уже не надеялись получить. Также это хорошее время для оформления причитающихся вам по закону компенсаций, субсидий, льготных выплат и налоговых вычетов. В самом начале недели могут произойти изменения в карьере. Возможно временное смещение с занимаемой должности. Старайтесь не затягивать сроки выполнения работ.

Рыбы ‌‌

Активное деловое партнерство – это та тема, которую Рыбам рекомендуется развивать на этой неделе. Для вас будет важно проявить свои дипломатические способности и подстроиться под сложившиеся внешние обстоятельства. Тем, кто работает в партнерском бизнесе, хорошо делегировать часть своих полномочий партнерам, напарникам. Успешно пойдут дела у тех, кто занимается выполнением индивидуальных услуг. Из-за удачного стечения обстоятельств может уменьшиться объем работы. Возможно, вам не потребуется заниматься выполнением рутинной работы, и ваш труд будет заменен использованием современной техники. Это хорошее время для проектно-конструкторской и научной работы. В середине и в конце недели хорошие шансы для подписания договора о взаимовыгодном сотрудничестве. Однако для этого вам придется что-то скорректировать в своей прежней позиции. В самом начале недели не лучшее время для учебы, особенно если это относится к изучению иностранных языков. Воздержитесь от поездки на вахту и от иных служебных командировок.