В запасе еще одна попытка — гороскоп на 16 октября

1-29 лунные сутки. Сложное Новолуние в Весах толкает к чистке рядов и разрыву союзов, но общий рисунок планет говорит, что черту подводить рано и некоторые связи еще «подлежат ремонту».

Дается еще одна попытка, но скорее радикалам, чем миротворцам. Многое расставит по местам очередной (возможно, последний) конфликт. День призывает нести взаимную ответственность, платить долги, уважать чужие взгляды. Проблемы вероятнее у тех, кто нарушал договор и предавал общие ценности. В любой сфере опасны тотальные процедуры очищения и удаления: есть риск критически и необратимо подорвать сложившееся равновесие в системе.

Овен ‌‌

Овнов сегодня ждет роковая неизбежная фаза в отношениях с отдельными людьми, обществом или инстанцией. При этом решение принимает партнер, работодатель, покупатель, конкурент или иное значимое лицо, вам остается соглашаться или протестовать. Звезды подсказывают, что чужая позиция будет жесткой. Скорее всего, вторая сторона пойдет на принцип, сделает радикальный шаг или спровоцирует на него вас.

Телец

Сегодня Тельцы нуждаются в помощнике или должны сами кого-то поддержать. Умение дипломатично подстроиться ценнее свободы и независимости. День важен, если принимается решение о работе, лечении, красоте, домашнем питомце. Возможен судьбоносный рубеж в общении с коллегой, партнером или непосредственным начальником, с клиентом, врачом, адвокатом. Нежелательно обращаться в новый сервис, менять офис.

Близнецы

Сегодня значимый рубеж поджидает Близнецов в личной жизни, в профессиональной или творческой биографии, в планах на отдых и развлечения. Приоритет в принятии решений окажется у любимого человека, ребенка, партнера, или представителя какой-то внешней силы, инстанции (например, у налогового инспектора или учителя). Звезды обещают, что у вас еще будет возможность обсудить суть и согласовать детали.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам предстоит либо стать хозяевами в доме и принять ответственное решение, либо делегировать эту обязанность другим, с понятными последствиями для себя. Похожая ситуация сложится в отношениях, но в них может выручить договороспособность сторон и их готовность к компромиссу. День повлияет на ваши планы о жилье, браке, статусе или карьере. Не удастся обойтись без жертв. Возможен конфликт.

Лев ‌‌

Сегодня в окружении Львов станет центральной некая персона или союз. Предметом пересудов могут стать чужие отношения, процессы раздела территории или защиты прав, те или иные затяжные технические работы. Велика вероятность дорожных происшествий, острых правовых инцидентов. Истинные Львы не потерпят, чтобы чужое внимание шло мимо, и сами станут его центром - например, выступая в роли посредника.

Дева ‌‌

День критичен для Дев с партнерскими и финансовыми проблемами, столкнувшихся с неудачной покупкой или сделкой, нарушением закона, несправедливым решением. Он обострит споры материального характера, вплоть до постановки вопроса ребром и судебного разбирательства. Темой дня может стать возмещение убытка, возврат средств, поиск виноватых, перераспределение ответственности. Иск или диалог затянется.

Весы ‌‌

День затронет личные интересы Весов и может стать для них судьбоносным. Однако звезды не сулят вам ничего нового. Вы лишь убедитесь в закономерности событий, реализуете свое право на защиту или нападение, получите свою долю поощрения или наказания. Несмотря на роковой характер ситуации, многое сегодня зависит именно от вас - например, вашей линии поведения в доме или в процессе давнего конфликта.

Скорпион

Скорпионам стоит смириться с фатальной ошибкой, а также с маневром врага или друга у себя за спиной. Лучше не ввязываться в чужие дела, не копировать ничью тактику: инициатива наказуема. Легко оступиться, нарушить закон или азы осторожности, подвести себя и других. Опасно кого-то подменять, замещать, разыгрывать, выполнять трюки. Попав в ловушку, лучше избегать резких движений: они усилят кризис.

Стрелец

Для Стрельцов сегодня имеет значение поведение друга, партнера, лидера компании. А также их собственное поведение, в случае, если они представляют командные или партнерские интересы. Личные поступки этого дня влияют на текущий ход игры и на будущее, отражаются на перспективах вашего хобби, проекта, сообщества. Критичная ситуация подтолкнет вас или единомышленника к непопулярной жесткой политике.

Козерог

Сегодня Козерогам важна их личная власть, либо авторитет их начальника, родителя, партнера или другой значимой персоны. Важно сыграть именно ту роль, к которой вас призывает долг (принуждают обстоятельства). Не стоит выходить за рамки образа, предписанного должностью, статусом. Но лучше, чтобы ваш ситуативный имидж не шел вразрез с выстраданными принципами - иначе вы не будете уважать сами себя.

Водолей

Сегодня жизнь укажет Водолеям предел их везения - либо реальные границы власти нужных им людей, идей, организаций. Практический провал дополнит духовное разочарование. Возможны правовые и политические барьеры. Будет нелегко выехать за рубеж, пройти ценз, уйти от прошлого. Звезды советуют не терять надежды, а пока смириться, признать не до конца изжитую проблему и еще немного поработать над ней.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам еще раз поучиться на чужих ошибках, так как собственные промахи будут восприняты слишком драматично. Ситуация требует во всем соблюдать меру и баланс - но именно их вы рискуете нарушить, если поддадитесь отчаянию и перейдете черту. День пройдет спокойно, если вы ведете свои дела законно, а среди ваших партнеров, клиентов и друзей нет маргиналов и персон «нон грата».