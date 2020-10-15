Выпадет шанс получить повышение — финансовый гороскоп на 16 октября

Также вам могут предложить новый проект или соблазнительное место в другой фирме.

Овен ‌‌

Для Овнов этот день в целом станет вполне благоприятным. Активизируются контакты по линии делового партнерства. Вы сможете познакомиться с деловыми людьми, с которыми установится доброжелательное и перспективное сотрудничество. Однако в середине дня некоторые ваши планы могут быть нарушены. Отдавайте предпочтение индивидуальной трудовой деятельности.

Телец

Тельцы смогут наилучшим образом проявить себя в работе, если будут строго следовать графику. Старайтесь отвлекаться от выполнения текущей работы. Благодаря трудолюбию и конструктивным отношениям с коллегами по работе и начальством, вы добьетесь всего, что планировали сделать в этот день. Не забывайте о соблюдении закона.

Близнецы

Близнецам сегодня может сопутствовать удача в финансовых спекуляциях. Игроки на валютном и фондовом рынке заключат выгодные сделки и смогут закрыть позиции по итогам дня в плюсе. В неплохой прибыли окажутся те, кто причастен к индустрии моды, отдыха и развлечений. Можно проводить массовые мероприятия, выставки, презентации, конкурсы и спортивные соревнования.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам сосредоточиться на деятельности по обновлению и переустройству своей недвижимой собственности. Бизнесмены, имеющие магазин, склад или производственный цех, могут заниматься монтажом нового оборудования, ремонтом и отделкой помещений, благоустройством рабочих мест. Сделки с недвижимостью принесут вам хороший доход.

Лев ‌‌

У Львов прекрасный день для расширения и укрепления деловых связей. Вы будете востребованы, вам часто будут звонить, искать с вами встречи. Активнее выходите на контакты, ищите те сведения, которые помогут вам в работе. Это хороший день для поездок, подписания деловых соглашений о сотрудничестве. Успешно идет овладение работы с компьютером.

Дева ‌‌

Девы в этот день смогут успешно проявить свои деловые качества. Вы будете в состоянии правильно оценить любую ситуацию с точки зрения практической выгоды и добиться результата. Успех дня будет в наибольшей степени зависеть от вашего профессионального мастерства и трудолюбия. В середине дня осторожнее обращайтесь с инструментами – есть риск получения травмы.

Весы ‌‌

Звезды сегодня ждут от Весов смелых начинаний и инициатив. Все, что вы будете делать сегодня по личной инициативе, получит хорошую поддержку и развитие. Ваша деловая репутация и самостоятельность заметно повысятся. Творческие работники почувствуют подъем и множество интересных идей. В середине дня воздержитесь от консультации.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам не привлекать постороннего внимания и вести себя незаметно. Методами тайной дипломатии вы добьетесь больших результатов, чем открыто выражая свои намерения. Постарайтесь сделать так, чтобы вас никто не отвлекал от дел, и тогда вы добьетесь многого. Особенно это относится к тем, кто работает удаленно на дому.

Стрелец

Стрельцы сегодня будут настроены на сотрудничество с коллегами и единомышленниками. Это может быть организаторская деятельность по учреждению акционерного общества, кооператива, товарищества. Успешно пойдет проектно-конструкторская работа и согласование бизнес-плана. Хорошо работать с прицелом на будущее.

Козерог

Козероги в этот день смогут проявить пробивные способности в отстаивании своих интересов. Хорошее время для руководителей, менеджеров, управленцев. Ваши инициативы получат поддержку, а организаторская работа принесет реальные плоды. Не последнюю роль в повышении вашего профессионального статуса сыграют прежние деловые связи.

Водолей

Водолеям звезды советуют заниматься раскруткой своего бизнеса. Полезно будет совершить ознакомительную поездку в другой регион или за границу. Также можно посетить научно-техническую выставку. Эти шаги дадут вам новые идеи и откроют перспективы для развития. В середине дня воздержитесь от деловых встреч.

Рыбы ‌‌

Многие Рыбы почувствуют желание идти на риск в бизнесе. И во многом это будет оправдано и принесет вам удачу. Успехов добьются работники финансовой сферы. Ваши доходы во многом могут вырасти за счет успехов вашего делового партнера. Можно заниматься обновлением производственных мощностей, монтажом и ремонтом технического оборудования.