Стоит ли бояться цыганок и их предсказаний

Цыганами называют собрание этнических групп, их можно определить на улице по национальным костюмам.

Кроме того, цыгане очень любят гадать и получать за это деньги. Кто-то считает, что они шарлатаны, но те, кому они предсказывали судьбу, верят, что у них есть особая цыганская магия.

Современные цыгане

Большинство людей с цыганскими корнями уже не ведут такой образ жизни, как их предки. Они не крадут коней, не промышляют попрошайничеством и не демонстрируют магические способности. Среди таких людей очень тяжело разглядеть цыганские корни, так как из-за смешивания кровей они совсем не похожи на предков.

Настоящих цыган, которые продолжают дело своих дальних родственников, осталось очень мало. В действительности, те люди, которые ходят и просят деньги в местах скопления людей, и есть настоящие цыгане. Однако их магические способности вызывают у людей вопросы.

Цыганский гипноз

Вы наверняка слышали истории от знакомых о том, как им предложила погадать цыганка, а потом они очнулись в своей квартире, отдав все деньги и ценности незнакомке. Это и есть эффект цыганского гипноза.

Они тщательно выбирают себе жертву. В основном это происходит в людном месте, где они могут застать человек врасплох. Они подходят к человеку, по его внешности определяют возраст и подмечают все детали в виде семейного положения и денежного состояния.

Взрослым женщинам они предрекают смерть супруга или порчу на детей, молодым девушкам – счастье в любви и успех в карьере. Мужчинам говорят о порче на деньги и проблемах со здоровьем.

В психологии существует правило «трех да». Когда цыганка три раза попадает в цель, дальше человек ей готов безоговорочно верить. За свои предсказания она просит заплатить монетами. После того, как человек достает кошелек, можно считать, что цыганка завладела его состоянием. Когда человек понимает, что его обманули, предсказательницы исчезают, как и все ценные вещи.

Что делать, чтобы не попасться

Одно важное и самое главное правило – не останавливаться рядом с цыганками и не смотреть им в глаза. Если вы видите, что к вам подходит женщина с подобной внешностью, обойдите ее стороной.

Если цыганке все-таки удалось к вам подойти, попробуйте вежливо ей отказать. Важно не попадаться на ее уловки, если она начнет вам рассказывать о своих гаданиях. Однако, здесь тоже есть один важный фактор. Когда вы отказываете цыганке, она может на вас разозлиться и наслать проклятье. В таком случае не стоит переживать из-за ее слов, они все равно пусты. При этом, если вы очень мнительный человек, можно сходить в церковь и поставить свечки нескольким святым. Придя домой, умойтесь святой водой.

Алевтина Кузнецова