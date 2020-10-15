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3 безнадежных романтика в гороскопе

Вечерняя Москва4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Астрологи выделили три знака зодиака, которые оказались самыми романтичными. По мнению специалистов, именно у этих представителей живут «бабочки в животе».

Эксперты отметили, что Весы способны чувствовать других и легко находить общий язык с романтиками. Они всегда могут завоевать внимание противоположного пола.

Часто их нежность к избраннику может показаться наигранной. Однако у Весов все по-настоящему. Представители этого знака готовы на все ради возлюбленного.

По мнению астрологов, Ракам необходимо любить и быть любимыми, они хотят демонстрировать свои чувства. С возрастом Раки становятся заботливыми родителями, редко ссорятся с родными. Им важны прикосновения, объятия и влюбленные взгляды — это обязательное условие любви.

Также специалисты выделили Рыб, которые в отношениях проявляют нежность и заботу, окружают избранника вниманием. Они умеют угодить возлюбленному, а также сделать правильный подарок. В любви представители этого знака щедры, им нравится чувствовать свою значимость.

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