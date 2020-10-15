Астролог предсказал Украине большую беду

По прогнозам астролога, ноябрь станет пиком «коронавирусных неприятностей» для Украины.

«В этот период ежедневно будет фиксироваться большое количество новых случаев заражения, а больницы в Украине будут переполнены. К сожалению, пройти испытание коронавирусом осенью-зимой так же легко, как весной, нам не удастся. Прогноз весьма пессимистичен: в день у нас может быть и 5, и 7, и даже около 10 тысяч заболевших», — отметил Влад Росс.

Он также отметил, что эпидемию коронавируса усугубит рост заболеваемости гриппом.

«Причем циркулировать будет четыре штамма гриппа, из которых два — новых. Это будет такая "ядовитая солянка" из вирусов, такая опасная смесь, что украинцам будет сложно пережить эту осень. Количество жертв может быть даже больше, чем в результате войны на Донбассе», — сказал астролог.

В таких условиях, считает Росс, будет неизбежно повторное введение карантина. По его словам, скорее всего, он будет введен после местных выборов и будет действовать в ноябре и первой половине декабря.

Также, по мнению астролога, от коронавируса осенью-зимой нас могли бы спасти сильные морозы, но они не предвидятся, так как Украину ожидает теплая зима.