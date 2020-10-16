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Астролог: «Меркурий поможет сдержать COVID-19»

Украина.ру37 минут назад
Фото: Украина.ру

Специалист предупредила о наступлении периода ретроградного Меркурия, который продлится с середины октября до 3 ноября.

В это время, по ее словам, процессы людского общения, перемещений, коммуникаций замедляются и идут труднее.

«Два предыдущие периода ретро-Меркурия тормозили темпы пандемии. Вероятнее всего, именно за счет того, что люди в это время меньше общаются и более разобщены! И, как видим, разобщенность — это не всегда плохо», — отметила Володина.

Тем не менее люди с ретроградным Меркурием в натальной карте рискуют заразиться не меньше, чем все остальные, подчеркнула она.

Астролог призвала читателей посвятить это время самоанализу, сформулировать и по возможности исправить допущенные в прошлом ошибки, осознать важные вещи.

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