Эзотерик рассказала, чего ждать от второй волны коронавируса

Эпидемия коронавируса уже который месяц не дает расслабиться всему человечеству.

После небольшой летней передышки начался новый этап подъема заражений по всему миру, снова вводятся карантинные меры.

Большинство людей обеспокоено происходящим и конечно же хочет знать, как долго будет продолжаться эпидемия и что можно предпринять, чтобы не заболеть. В статье собраны обобщенные мнения профессионалов в области эзотерики, которые видят ситуацию по-своему.

Если обратиться к прогнозам, которые делались различными эзотериками весной этого года в начале эпидемии, можно увидеть, что радужных прогнозов не давал практически никто. В большинстве своем в них говорилось о том, что болезнь пришла надолго, заболеет большое количество людей и все это будет сопровождаться глобальным экономическим и социальным кризисом. К сожалению, время показывает, что так оно и происходит. Начало второй волны пандемии снова ставит те же вопросы, которые возникали весной.

Большинство эзотериков сходится во мнении, что пандемия – это не только физическая болезнь, но и кризис духовной сферы и способ развернуть человечество от материальных аспектов жизни к духовным. По разным оценкам и раскладам предполагается, что даже с появлением вакцины, болезнь будет присутствовать еще несколько лет, постепенно идя на убыль, но этот период может составить от года до 3 лет минимум. Поскольку эзотерики уверены, что ситуация связана с переосмыслением жизненных ценностей, в сложившейся ситуации важно набраться терпения и не паниковать, чтобы сохранить душевные силы и не обрушить иммунитет.

По большинству раскладов и гаданий, Россия легче других стран пройдет и осеннюю волну пандемии. С одной стороны, благодаря большой территории и низкой плотности населения, с другой – из-за выработанного годами иммунитета к различным кризисам и потрясениям. Энергия вируса выбирает не только ослабленные тела, но и поражает людей с неустойчивым психоэмоциональным состоянием. Именно поэтому важно набраться терпения и максимально спокойно воспринимать происходящее, не забывая при этом принимать все защитные меры. Эзотерики сходятся во мнении, что ближе к Новому году ситуация улучшится, во всяком случае на большей части территории России. Однако даже начало вакцинации радикально не изменит ситуацию, и до весны она будет нестабильной.

Будем продолжать следить за прогнозами и надеяться на скорый спад пандемии.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог