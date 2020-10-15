Чем опасен ретроградный Меркурий в октябре

Таролог и биоэнерготерапевт Александра Харрис рассказала нашим читателям, что нас ждет и как обезопасить себя во время ретроградного движения Меркурия.

В астрологии Меркурий управляет связью, путешествиями и технологиями, поэтому все эти области могут потерять свою эффективность в течение ретроградного периода. Меркурий перейдет в ретроградное движение в текущем месяце 14 октября и пробудет до 3 ноября.

Меркурий управляет передачей информации, и в ретроградном цикле целесообразно защитить паролем все конфиденциальные данные и сохранить их в облаке. Поскольку ретроградный Меркурий может вывести из строя технику, примите специальные меры предосторожности с вашими цифровыми данными и девайсами. Сделайте резервную копию всех ваших важных файлов и фотографий. Держите напитки подальше от компьютера; это время, когда вы можете опрокинуть чашку кофе на клавиатуру или ноутбук.

Меркурий также управляет различного рода деловыми договорами, поэтому подумайте дважды, прежде чем заключать какие-либо сделки. Либо завершите важные переговоры уже после ретроградного цикла.

Три или четыре раза в год Меркурий проходит Землю по своей орбите. Когда он поворачивает за поворот, Меркурий замедляется и, кажется, останавливается (станция) и вращается назад (ретроградно). Конечно, он на самом деле не движется назад, но, так же, как и в случае, когда два поезда или вагона проходят одновременно, это создает оптическую иллюзию того, что один (в данном случае Меркурий) движется назад.

Постарайтесь не начинать новых проектов. Сосредоточьтесь на задачах, к которым требуется вернуться. Просмотрите все свои контракты, прежде чем подписать. В этот период можно воссоединиться со старыми друзьями, переоформить жилье, вернуть роман.

К последнему следует относиться с осторожностью. Ретроградный Меркурий может вернуть давние чувства, но часто это делается с целью закрытия и возможностью поставить окончательную точку. Не удивляйтесь, если вы получите запрос на добавление в друзья в соцсетях от кого-то, с кем вы встречались много лет назад, или от забытого друга детства.