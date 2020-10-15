Как восполнить энергетику разным знакам зодиака

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам.

В период легкой осенней хандры самое время понять, как эффективнее всего восполнить энергию разным знакам зодиака.

У Овнов, кажется, источник энергии неиссякаем, но это видимость. Спады бывают резкими и порой затяжными. Овны уходят в негатив, что еще сильнее подтачивает. Первое: не бросайте или начните заниматься спортом. Больше гуляйте на воздухе. Планирование — мечты и идеи — то, что вдохновляет Овнов. Заведите ежедневник и обозначьте новые горизонты.

Тельцы черпают энергию из простых человеческих радостей. После трудного дня приготовить вкусный ужин, выпить бокальчик, поболтать с друзьями и просто хорошо выспаться. Еще один отличный способ — садоводство. Даже если это несколько цветов на подоконнике и мини-садик — земля очень питает Тельцов.

У Близнецов энергетический фон скачет постоянно, не угадаешь ни настроение, ни желания. Сегодня хочу улететь на Луну, завтра спать до упора. Но главное, что их точно вдохновляет, это общение с людьми и поездки, пусть даже на другой конец города, где можно прогуляться по незнакомым улочкам и обнаружить новое кафе.

Главный восполнитель сил для Раков — водные процедуры. Чувствуете, что тонус совершенно упал — марш в бассейн или устройте СПА-день. Ванная с ароматной солью, свечами, под приятную музыку — вся дурь из головы уходит и наступает гармония. И еще им очень нужны для подпитки родные люди. Спокойный вечер с близкими способен воскресить Раков.

Львам очень важна их работа, там они царствуют и не могут отойти от дел даже в отпуске. Это их питает невероятно. Они постоянно придумывают что-то новое и предлагают тут же внедрить: если идея успешна, то Лев будет счастлив. Женщинам-Львицам нравится внимание, они им питаются.

Девы очень запасливые и не любят попусту расходовать энергию. А так как у них все по плану, то и не особо нужно это делать. Правда, любые отклонения — стресс. Зарядиться поможет природа — вылазка в лес, поездка за город, долгая прогулка. Также Девы неравнодушны к растениям, их они тоже отлично заряжают.

Периоды спада у Весов очень кратковременные. Они себя стараются так окружить всем красивым, приятным, интеллектуальным, что подзаряжаются постоянно. Книги, кино, музыка, выставки, красивый интерьер дома или изысканное блюдо — все поднимает настроение. Как и любимый человек. Это лучшее лекарство от всех невзгод.

Скорпионы умеют «вампирить» и получать энергию от всех людей, с кем общаются. Причем из любых эмоций — раздражения, злости или радости и всеобщего веселья. Также Скорпионов отлично подзаряжает интимная жизнь с партнером: сексуальная энергия для них очень важна. Также этому знаку показаны долгие путешествия, причем в экзотические страны.

Стрельцы любят вдохновляться новыми знаниями, особенно по части религии, философии, психологии. Поэтому как только стало не по себе — вперед в книжный магазин и засесть на денек-другой дома. Отличная стрельцовая терапия. Ну и куда Стрельцы без путешествий, хоть на трамвае, хоть на теплоходе, лишь бы движение, новые люди и окрестности.

Козерогам рекомендуется для прилива сил устраивать себе встряску в виде новых впечатлений от путешествий или хобби. Скалолазание, спуск на каяках, заняться вдруг неожиданным для себя видом спорта. Близкие люди очень питают Козерогов: теплые душевные разговоры и спокойная обстановка очень заряжает.

У Водолеев настроение «плюс» и «минус» меняются так часто, что окружающие порой не знают, как реагировать. Все потому, что Водолеи быстро напитываются силами и тут же их спускают. Причем непонятно на что. Восстановиться помогают друзья, новые интересные знакомые, сумасшедшие идеи, которые сначала вдохновят, а потом и обесточат. Потому как фонтанировать оригинальными мыслями одно, а доводить дело до конца — другое.

Рыбы очень эмпатичны, и им важно быть нужными обществу. Поэтому силы им помогает восстанавливать помощь другим, волонтерство, поездки в приюты для бездомных животных. Так они делают лучше себя и мир вокруг. И, конечно же, какая Рыба без воды. Даже выезд «одним днем» к озеру или реке способен их напитать на неделю-две вперед.