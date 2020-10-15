Фразы-обереги на все случаи жизни

Сглаз, зависть и порча – неприятные явления, которые, к сожалению, могут случиться с каждым.

И, как ни странно, человек, в отношении которого совершается подобное действие, может его почувствовать: внезапно услышать голос, говорящий какие-то слова с ненавистью, почувствовать себя физически плохо, испытать панику и ужас, может даже увидеть образ того самого человека, кто желает зла. И в таких ситуациях многие предпочитают отвлечься от возникающих мыслей, убедить себя, что все только кажется, хотя для решения ситуации как раз имеет смысл прислушаться к поступающей информации.

И, если вы чувствуете, что что-то вторгается в ваше энергетическое поле, что же следует предпринять, чтобы нейтрализовать угрозу? Для начала стоит произнести: «Я запрещаю это воздействие. Прочь из моего поля!» Не столь важно, мысленно или вслух будут произнесены эти слова, важна сила и уверенность, которые человек в них вкладывает. Молчание и бездействие могут быть восприняты, как разрешение на тонком плане, поэтому начинаем мы со слов запрета, даже если пока не понимаем, кто инициатор происходящего и что именно происходит.

Если же образ конкретного человека приходит к вам вместе с неприятными ощущениями или вы знаете, кто именно желает вам зла, действовать нужно так. Визуализируйте человека и проговорите: «Тебе – твое, мне – мое. Все свое забери – мое отдай» и представляем, как происходит этот обмен. Если почувствовали приток энергии и улучшение самочувствия – все сделано верно.

Если же кажется, что вы попали в недружелюбную атмосферу, вы чувствуете зависть, резко ухудшается самочувствие, появляется желание спрятаться и убежать, ощущение, что вам желают зла и т.п., имеет смысл проговорить следующее: «Все, что мне приходит, возвращаю. Данное мне вернется дающему стократно» и представить зеркало или другой отражающий предмет, которые возникают на тонком плане вокруг вас. Индикатором того, что вы все сделали правильно, будет так же служить улучшение состояния, возникновения чувства гармонии и спокойствия.

Диана Сабитова