Чего не хватает в отношениях каждому знаку зодиака

В долгосрочных отношениях каждый знак зодиака нуждается в определенных качествах партнера.

Тельцы ищут утонченности, в то время как Весы нуждаются в мирном и понимающем партнере. Продолжайте читать, чтобы узнать, какая ваша самая большая потребность в отношениях.

Отсутствие спонтанности и сюрпризов может быть убийцей ваших отношений.

Хуже всего, когда вы чувствуете, что ваш любимый человек что-то скрывает от вас. Будьте осторожны с такими людьми.

Мягкость — единственное, что необходимо для Тельца. Никаких грубых краев, грубой речи, безвкусной внешности. Утонченность управляет вашим сердцем и если партнер не может быть таким, то долго с таким человеком вы не сможете быть.

Общение — это самое главное для Близнецов. Вы должны ежедневно получать телефонные звонки, письма на электронную почту или банальные смс. Быть вне пределов досягаемости — это поцелуй смерти для вас.

Больше общайтесь с помощью прикосновений, запахов и вкусов.

Вы хотите не только защищаться, но и чувствовать, что вы защищаете своего партнера. Это создает ощущение безопасности и тогда ваша совершенная любовь может развиваться. Лояльность, защита и чувство безопасности в объятиях вашего любимого человека, являются лучшим поводом, чтобы быстрее возвращаться домой.

Вам нужно чувствовать себя свободным, чтобы быть нежным, искренним и, особенно, игривым. Подумайте как резвятся львята! Позвольте и себе быть иногда непослушным ребенком в отношениях. Ведь вам так этого не хватает.

Подлинная доброта — это для вас. И ваш любимый должен проявлять доброту. Мысль, что любимый человек добр к более слабым, молодым или обездоленным людям или животным, согревает сердце Девы.

Мир и гармония могут быть скучными, но вам все равно отчаянно нужна гармония в вашей личной жизни. Будучи Весами, вы лелеете все начинания и инициативы партнера, и прощаете все недостатки.

Без честности вы почувствуете пустоту, пустоту и ощущение того, что вас предали. Отличный cекc также ценится в ваших отношениях. Вам нужны качественные интiмные и, в то же время, преданные отношения.

Вы должны быть откровенными и щедрыми. Возможность давать и получать в большом масштабе имеет решающее значение для сердца Стрельца. Ваш партнер обязательно должен быть всегда в центре внимания в компании, под стать вам. И да, cекс в ваших отношениях считается даром и наградой.

Вы трудоголик, Козерог, но никакая работа не заменит вам настоящие чувства! Любовь и эмоциональные обязательства берут над вами верх. Но ваш партнер должен ценить ваш труд и гордиться вашими достижениями, иначе вы просто угаснете без должной поддержки.

Для вас важно чувство справедливости и широта взглядов. У узкомыслящего партнера нет никаких шансов. Ваш любимый человек не должен соглашаться со всеми вашими мнениями, ведь вам интересны люди с собственной точкой зрения!

Вам нужен кто-то открытый и чувствительный, кто любит утешать вас, если вы плачете, потому что вы можете это делать довольно-таки часто.