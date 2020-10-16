Родственная душа где-то рядом — любовный гороскоп на 17 октября

Сегодня вы можете встретить не просто идеального партнера, а того, кого искали всю жизнь.

Овен ‌‌

Если Овны преподнесут объекту своей симпатии небольшой приятный сюрприз, то это будет еще один шаг на пути к установлению гармонии в вашем союзе. В человеке, которого одинокие Овны надеялись увидеть деловым партнером, они нечаянно могут обрести любимого человека.

Телец

Выяснение отношений с любимым человеком может быть своевременной и пойдет ему на пользу. Но все-таки Тельцам стоит понять, что есть другие способы привлечь внимание к проблеме. События, которые произойдут в течение дня, закладывают основу для совместного будущего в жизни одиноких Тельцов.

Близнецы

Многие Близнецы ощутят острую потребность разобраться в самих себе и понять тот ли человек рядом с вами. В этот день усиливается внешняя привлекательность и обаяние одиноких Близнецов, что повысит внимание к ним со стороны потенциальных избранников.

Рак ‌‌

Звезды не рекомендуют Ракам так яростно отстаивать свою точку зрения. Постарайтесь прислушаться к мнению любимого человека, а если вы с ним не согласны, то поищите более убедительные доводы. Одинокие Раки успешно продолжают устройство личной жизни.

Лев ‌‌

Львам стоит проявить больше снисходительности к объекту страсти. Постарайтесь любимого человека не судить строго. Одинокие Львы, если вы давно хотели сделать первый шаг в отношении привлекательного человека а и соединить ваши судьбы, то благоприятное время для этого наступило.

Дева ‌‌

Сегодня отношения некоторых Дев в любовной паре могут складываться не совсем гладко. Решение проблем потребуют большой самоотдачи, нервного и физического напряжения. Астрологические влияния могут подтолкнуть одиноких Дев к какому-то поступку, обычно нетипичному для вас.

Весы ‌‌

Звезды подсказывают весам, что лучший способ укрепить отношения со второй половинкой – это отправиться в путешествие. Возможно, какое-то событие в дороге подтолкнет вас к обсуждению дальнейших перспектив вашего союза. В жизнь одиноких Весов после периода затишья ворвется внезапное, страстное чувство.

Скорпион

Прежде чем обрушиться с критикой на объект своей симпатии, постарайтесь правильно понять мотивы поведения партнера. Иначе вы можете создать дополнительные проблемы и ничуть не продвинетесь в решении существующих. Одиноким Скорпионам желательно присмотреться к деловым партнерам.

Стрелец

Возможно, в этот день Стрельцы заподозрят, что любимый человек отвернулся от них и отказывается поддержать. Что ж, попробуйте обойтись своим силами и возможностями. Не исключено, что одинокие Стрельцы захотят восстановить союз с бывшим возлюбленным.

Козерог

Не стоит сегодня рушить то, что вы с таким трудом достигли во взаимоотношениях с объектом вашей страсти. Запаситесь терпением и мудростью, чтобы сложившаяся ситуация не вышла у вас из-под контроля. Одиноким Козерогам день может принести ни к чему не обязывающие знакомства.

Водолей

Звезды подсказывают Водолеям, что сегодня им стоит принести как можно больше пользы любимому человеку. При этом учтите желания и приоритеты партнера. Знакомства и контакты этого дня потребуют от одиноких Водолеев повышенной осмотрительности.

Рыбы ‌‌

Сегодня пассия может вас чем-то неожиданно порадовать, будь то приятное известие или небольшой сюрприз. Постарайтесь и вы в свою очередь сделать что-нибудь приятное своей второй половинке. Одиноким Рыбам звезды подсказывают, что родственную душу можно встретить в виртуальном пространстве.