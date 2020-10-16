Руководство оценит инициативу — финансовый гороскоп на 17 октября

Сегодня можно заразить своими идеями начальника и реализовать давние планы.

Овен ‌‌

Для Овнов сегодня наиболее актуальной будет тема делового партнерства, поскольку могут возникнуть разногласия. Однако звезды советуют не уходить от обсуждения острых и принципиальных вопросов, а всесторонне их проанализировать. Полезные советы вам дадут друзья – прислушайтесь к ним. Звезды предостерегают вас от излишне эмоциональных реакций.

Телец

У Тельцов этот день может сложиться неоднозначно. Бизнесмены и индивидуальные предприниматели получат возможность для дополнительных доходов. Успешно идут дела в гостиничном бизнесе, сфере услуг. Вместе с тем отношения в трудовом коллективе могут придти к противоречиям. Вмешательство начальства поможет снять напряжение.

Близнецы

Близнецам звезды советуют заняться вопросами перспективного планирования и проектирования. Бизнесмены смогут договориться с представителями властей о размещении госзаказа или финансировании проекта. Это хороший день для дальних командировок и контактов с иностранными партнерами. Вместе с тем не рекомендуется заниматься финансовыми спекуляциями.

Рак ‌‌

Ракам творческих профессий звезды сулят сегодня успех. Старайтесь чаще бывать на публике и сделать свои достижения и таланты заметными окружающим. Решая вопросы с недвижимостью, и обеспечивая безопасность своей фирме, вы скорее добьетесь поставленных целей. Бизнесменам удастся провести структурные реформы и обновить кадровый состав фирмы.

Лев ‌‌

У Львов сегодня весьма насыщенный день в плане информационного обмена и контактов. Важно среди огромного информационного потока не потерять главное направление. Многие возникающие проблемы вы сможете решить с помощью своего основного делового партнера. Если вам предстоит деловая поездка, то возьмите с собой партнера – это обеспечит вам успех.

Дева ‌‌

У Дев это удачное время для решения вопросов по широкому спектру. Ключом к успеху дня станет ваша способность правильно распоряжаться имеющимися финансовыми ресурсами. Звезды советуют вам быть предельно расчетливыми при расходовании денег. Бизнесменам рекомендуется заниматься инвестициями и плановым ремонтом технического оборудования.

Весы ‌‌

Весы сегодня могут почувствовать желание действовать самостоятельно. Однако звезды советуют вам обязательно учитывать мнение своего основного делового партнера. Только благодаря этому вы в полной мере сможете реализовать свой потенциал. Наибольшего успеха вы сможете добиться в любой творческой и публичной деятельности.

Скорпион

У Скорпионов этот день располагает к любым видам деятельности, которые, так или иначе, относятся к недвижимости. Можно заниматься оформлением ипотечного кредита, а также подписывать договор на аренду и субаренду помещений. Хорошо идут ремонтные работы, строительство и благоустройство рабочего места. Не поддавайтесь эмоциональным реакциям, трезво оценивайте происходящее.

Стрелец

Это прекрасный день для Стрельцов, специализирующихся на торговле. Вы сможете приумножить свои доходы за счет расширения деловых связей и развития партнерских отношений. Творческие работники, напротив, могут столкнуться с сопротивлением и непониманием даже среди своих единомышленников. Звезды советуют вам не ввязываться в финансовые спекуляции.

Козерог

Козерогам этот день может принести увеличение доходов. Особенно это почувствуют все те, чья деятельность имеет отношение к недвижимости, сельскому хозяйству, строительству, переработке продуктов питания. Точка роста вашего бизнеса находится в этих сферах. Государственные служащие могут рассчитывать на поддержку со стороны начальства.

Водолей

Главное условия успеха этого дня для Водолеев – личная инициатива. Чем бы вы и занимались, любое дело будет поддержано и получит развитие, если оно инициировано вами. Вы должны контролировать ситуацию, держать её в своих руках – иначе возможны осложнения. Отличное время для повышения уровня квалификации и обмена опытом.

Рыбы ‌‌

Рыбам, имеющим свой бизнес, рекомендуется принимать финансовые решения. Деньги лучше всего направлять в сферу недвижимости, строительство, гостиничный бизнес, индустрию отдыха (санатории, базы отдыха, курорты). В этих сферах вы получите наибольшую отдачу от капиталовложений. Рядовые работники могут рассчитывать на получение дополнительных доходов от работы по совместительству.