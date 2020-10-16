Погружаемся в приятные воспоминания — гороскоп на 17 октября

1-2 лунные сутки. Сегодня встреча Луны и ретроградного Меркурия вызовет из глубин памяти забытые мыслеобразы, заставит вернуться к прежним знаниям, контактам или идеям.

День подходит для размышлений, приватного общения, работы с дневниками и архивами. Эффективен заочный формат общения и обучения. Преждвременны выводы: несмотря на верный общий ход мысли, любые факты, расчеты, догадки и воспоминания нуждаются в уточнении и перепроверке. Может потребоваться посещение забытых мест, повторное исследование, восстановление хронологии событий. Новые детали могут всплыть в связи с финансовой и налоговой стороной дела.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам стоит обращать внимание на финансовые и налоговые новости. Именно этой теме могут быть посвящены беседы с друзьями и близким окружением. Попутно, день принесет новый взгляд на недавние события, связанные с социальным климатом, карьерой, отношениями или разрешением споров. Звезды советуют не спешить с выводом, так как впереди наметилась пауза, серия поправок или повторные переговоры.

Телец

Сегодня у Тельцов не будет недостатка в обратной связи. Многие Тельцы приватно поговорят с друзьями, получат оригинальное предложение, намек или новость. Догадки часто будут верными, а слухи обоснованными, но не стоит ждать полной откровенности и исчерпывающих ответов. Суждения и договоренности не станут окончательными: вам и собеседникам не хватит достоверных фактов, доказательств, свидетельств.

Близнецы

Сегодня любое общение окрашено для Близнецов эмоциями, не всегда приятными. Темой дня может стать здоровье, архивный документ, неоконченное дело. В ходе повседневной рутинной работы всплывут новые детали прошлого, затрудняющие быстрый прогресс. В составленные планы придется вносить поправки. В текущих делах наметится пауза, может требоваться перерасчет, повторное лечение, дополнительная проверка.

Рак ‌‌

Сегодня Раки смогут обдумать свои дела более взвешенно и спокойно. Многие Раки получат шанс посоветоваться с надежным консультантом или старшим партнером, обратиться за поддержкой к друзьям или в официальную инстанцию. Выровняется эмоциональный фон - а значит, лучше заработает логическое мышление, обострится чутье и вспомнится нужный опыт. Ракам-родителям станет проще найти общий язык с детьми.

Лев ‌‌

Львам не стоит откладывать семейный совет, приватное совещание, обсуждение жилищных, финансовых и хозяйственных тем. При этом стоит учитывать медленный ход событий и невозможность прояснить истину в один присест: для наведения ясности вам или другим людям может потребоваться дополнительное расследование, изучение архивов, серия размышлений или консультаций, внесение поправок в старые документы.

Дева ‌‌

Сегодня рациональное мышление Дев работает в согласии с их интуицией и памятью, что делает их проницательными наблюдателями и исследователями, чуткими собеседниками, хорошими консультантами или комментаторами. День сулит новости от далеких друзей, создает условия для дистанционных сеансов связи, возобновления учебы и научной работы, наводит на мысль о путешествии по забытым местам или маршрутам.

Весы ‌‌

Весам сегодня не помешает пересмотреть свои текущие расходы или бюджет в целом. Отдельного внимания заслуживают траты на полезные насущные мелочи: лекарства, хозяйственные или интимные нужды. Внимание могут привлечь старые кредитные карты, перерасчеты задолженностей, истории покупок или платежей. Возможны неожиданные находки на счетах или в «закромах», новости о наследстве, ипотеке или налогах.

Скорпион

Сегодня Скорпионы нуждаются в понимающем собеседнике. Интенсивная работа мысли может привести к неожиданному доверительному разговору с другом или к новой записи в личном дневнике. Также, день обостряет интерес представителей знака к различным исследованиям, может побудить их к экскурсу в прошлое, посещению архива, повторному изучению старых документов, восстановлению прежних знаний или связей.

Стрелец

Стрельцов день приглашает к уединенным размышлениям, необычным углубленным исследованиям, виртуальным или реальным путешествиям по забытым местам. Подходящий момент для приватного разговора, тайного совещания, переписки по закрытым или резервным каналам. Возможны неожиданные находки в старых вещах или интригующие вести из прошлого - например, от старинных друзей, дальней родни или бывших коллег.

Козерог

Сегодня что-то напомнит Козерогам о прошлом - в том числе, о прежних планах на будущее, которые все еще манят. Пробудить воспоминания и оживить надежды может весть от старого друга. Звезды советуют не отказываться от общения с бывшими единомышленниками, но не возлагать на него слишком больших надежд: в новых условиях старая дружба может оказаться неактуальной, а прежняя доходная идея убыточной.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям стать осмотрительнее в общении и неукоснительно следовать этому правилу в любой ситуации. Не стоит делать исключения для семейных связей, а также для контактов с бывшими коллегами, соседями, партнерами и работодателями. Многим Водолеям сейчас пойдет на пользу откровенность их собеседников, однако не в их интересах распахивать душу и раскрывать свои планы в ответ.

Рыбы ‌‌

Рыбам этот день может принести весть из далеких краев, привет от далекого друга, бывшего попутчика, соученика или преподавателя. Можно довериться сегодняшним новостям: они вселят в вас надежду, подтвердят ваши права и догадки, подскажут вам верные ориентиры. Не исключено, что под их влиянием вы решите освежить свои познания в иностранном языке, вернуться к учебе или вновь посетить страну мечты.